العربية وبولفارا للغزل تحقق 2.8 مليون جنيه خسائر الربع الأول

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رنا ممدوح _ قلصت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، من خسائرها خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 2.813 مليون جنيه، مقابل 6.260 مليون جنيه بالربع المقارن.
وصعدت الإيرادات وفقاً لبيان الشركة المرسلة للبورصة اليوم، إلى 10.049 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 7.269 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفضت مجمل الخسائر خلال نفس الفترة إلى 1.630 مليون جنيه مقابل 5.774 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.
وأرجعت الشركة السبب وراء انخفاض صافي الخسائر إلى تراجع مجمل الخسائر خلال الربع الأول وارتفاع الأيرادات.
وتضمنت الأسباب أيضا تراجع صافي الخسارة من الأنشطة المستمرة خلال الربع الأول إلى 2.813 مليون جنيه مقابل 6.979 مليون جنيه بالربع المقارن نتيجة زيادة الإيرادات.
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