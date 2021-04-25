إيفرجرو تتفاوض مع البنك الأهلي على تمويل جديد بقيمة 6 مليارات جنيه

فاروق يوسف _ كشف المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة إيفرجرو للأسمدة، عن اعتزام الشركة الحصول على تمويل جديد بقيمة تصل إلى 6 مليارات جنيه، من البنك الأهلي المصري، وبمشاركة 20 بنكًا آخر، خلال الشهرين المقبلين.

بمشاركة 20 بنكا.. ومتوقع الحصول عليه في غضون شهرين

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وأوضح الخشن في حواره مع جريدة دوت الخليج، أن الشركة تستهدف من القرض الجديد محل المفاوضات تمويل دورة العمل المحلية، وشراء بعض مدخلات الإنتاج مثل الحجر الجيري، وسداد المرتبات ورسوم الكهرباء.

كانت إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن حصولها على قرض بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف مصرفي ضم 12 بنكًا بقيادة بنكي المشرق دبي والأهلي المصري وذلك بغرض إعادة هيكلة مديونيات قائمة لدى البنوك المشاركة بالقرض إلى جانب تمويل استكمال إنشاءات المرحلة الثالثة من المجمع الصناعي بالسادات، والمقدرة بنحو 75 مليون دولار.

وأضاف الخشن، أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات قدرها 7 مليارات جنيه بحلول العام القادم، وتحديدًا بعد إتمام تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع والتي يؤول عنها إنتاج 4 مركبات رئيسية هي، ثاني فوسفات الكالسيوم وهو منتج خاص بأعلاف المزارع السمكية والحيوانات بطاقة إنتاجية 110 آلاف طن سنويًّا، وأحادي سوبر فوسفات بطاقة 100 ألف طن، و33.6 ألف طن من حمض الفسفوريك، و90 ألف طن من كلوريد الكالسيوم، وبذلك تصل الطاقة الإنتاجية للشركة نحو 1.150 مليون طن من الأسمدة سنويًّا.

من جانبه، كشف الدكتور أحمد خليفة نائب رئيس الشركة، عن أن الشركة تتبنى برنامج إصلاح مالي يعتمد على إرساء معايير العمل المؤسسي وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، ويستهدف تحسين مؤشراتها المالية خلال العاميين المقبيلن تمهيدًا للطرح في البورصة خلال عام 2023 وذلك بحسب ما تستهدفه خطة الشركة التوسعية.

وأوضح خليفة، أن الشركة تخطط لطرح 40% من أسهمها بالبورصة المصرية، عبر زيادة رأسمالها، كاشفًا عن اختيارها المجموعة المالية هيرميس لإدارة الطرح وتقديم الاستشارات الخاصة به.

وأضاف خليفة، أن الشركة تعكف حاليًا على التحول لكيان قابض، تمهيدًا لدمج 6 شركات تابعة –تم تأسيسها من قبل المساهمين وتعمل بشكل مستقل– تحت مظلتها في إطار عملية إعادة الهيكلة والإصلاح المالي، وسينتج عن هذا الدمج كيان بلغ قيمته الاستثمارية نحو 15 مليار جنيه، ومن المتوقع إتمام عملية الدمج خلال 3 أشهر.

وفي سياق متصل، قال خليفة، إن إيفرجرو تنتظر العروض المقدمة من شركتي إرنست ويونغ، وديلويت آند توش، لتعيين إحداهما كمراقب لحسابات الشركة، وذلك قبل نهاية العام، في ضوء حرص الشركة على إرساء قواعد الحكومة والعمل بشكل مؤسسي.