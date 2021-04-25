إيجل للاستشارات تحدد القيمة العادلة لسهم شركة المصريين للإسكان بمبلغ 0.94 جنيه

رنا ممدوح _ حددت شركة إيجل للاستشارات المالية القيمة العادلة لسهم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بقيمة 0.94 جنيه للسهم الواحد.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية طلبت في 28 مارس الماضي بإعداد دراسة قيمة عادلة لسهم شركة المصريين للإسكان في ضوء ما نصت عليه أحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

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وتنص المادة رقم 34 مكرر :” للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة وذلك في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق و/ أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة و/ أو نتائج أعمال الشركة المصدرة ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير”.

وأشارت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، إلى أنه تبين في ضوء قيام الإدارة المختصة بالهيئة بمطالعة الدراسة، أنها تتوافق مع معايير التقييم المالي للمنشأت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017.