عامر جروب تعين رياض محمد رفعت رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا خلفا لأبو القروش

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة- عامر جروب، عن تعيين رياض محمد رفعت رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا للمجموعة، خلفا لأبو القروش.

وأوضحت المجموعة في بيان للبورصة، أن شركة فينبي استيت لميتد عرضت تغيير ممثلها في مجلس الإدارة خالد حسن أبو القروش وتعيين رياض محمد رفعت بدلا عنه.

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وتضمنت قرارات المجلس الموافقة على قبول استقالة كلا من محمد سيد خضر عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة ( مستقل)، وأحمد جلال فايق عضو مجلس الإدارة من ذو الخبرة ( مستقل).

ووافق على تعيين علاء الدين سماحه الرئيس السابق لبنك بلوم مصر، ومنير الزاهد الرئيس السابق لبنك القاهرة لشغل منصب الأعضاء المستقلين.