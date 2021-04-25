- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، بدعم من مشتريات المصريين والعرب.
وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.15%، ليتداول عند مستوى 10615 نقطة.
وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.41%، و 1.07% على الترتيب.
وسجلت تداولات البورصة 15.563 مليون جنيه على 88 شركة من خلال 801 عملية.
وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 30 شركة مقابل تراجع 4 شركات بينما لم تتغير أسعار 55.
وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 604.142 ألف جنيه، منها 400.342 ألف جنيه للمؤسسات، و203.8 ألف جنيه للأفراد.
بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 440.343 ألف جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 3.849 مليون جنيه، مقابل 3.408 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.
وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 163.799 ألف جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 508.178 ألف جنيه مقابل 344.379 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.
وتصدر سهم العروبة للسمسرة في الأوراق المالية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.95%، تلاه سهم اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 6.92%، ثم سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 6.68%.
بينما تصدر سهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.77%، تلاه سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 7.74%، ثم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 3.08%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البورصة تصعد 0.15% مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المصريين والعرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.