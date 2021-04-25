بنكا مصر والقاهرة يرتبان تمويلا إسلاميا بقيمة 3.3 مليار جنيه لشركة المراسم الدولية

أمنية إبراهيم _ تقترب شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، من الحصول على تمويل إسلامي بقيمة 3.3 مليار جنيه، من تحالف مصرفي يضم 6 بنوك، بقيادة بنكي مصر والقاهرة، تستهدف الشركة من خلاله مقابلة أعمالها في مجال المقاولات في المرحلة الثانية من مشروع الحي الخامس R5 بالعاصمة الإدرية الجديدة، والذي تشارك فيه إلى جانب مجموعة من شركات المقاولات.

وكشفت مصادر وثيقة الصلة بصفقة تدبير التمويل في تصريحات لجريدة “دوت الخليج” عن تغطية التمويل المطلوب بأكثر من قيمته بمشاركة 6 بنوك، وأنه جار حاليًا جمع الموافقات النهائية لمجالس إدارات البنوك تمهيدًا لإجراء عملية التخصيص وتحديد حصص المشاركة لكل بنك.

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وأضافت المصادر، أن التمويل سيتم منحه بصيغة المضاربة، ومن المرتقب توقيع العقود الخاصة به في غضون الأيام القليلة المقبلة.

البنكان يحتفظان بحصة 1.5 مليار جنيه من القرض.. والتوقيع خلال أيام

وكشف عن نية بنكي مصر والقاهرة واللذين يتوليان دور المرتب الرئيسي ومسوق التمويل، في الاحتفاظ بنحو 1.5 مليار جنيه من التمويل، ولم تحدد حصة كل بنك منهم على حدة.

وكشفت جريدة دوت الخليج في يوليو الماضي، عن بنك مصر في إدارة وترتيب تمويل إسلامي مشترك بقيمة 1.450 مليار جنيه، لتمويل أعمال المقاولات والتشطيبات التي تتولاها شركة المراسم الدولية في المرحلة الثانية من مشروع الحي السكني الخامس R5 في العاصمة الإدارية الجديدة، والبالغ إجمالي تكلفته الاستثمارية 9.7 مليارات جنيه.

ويقام الحي على مساحة 985 فدانًا، ويضم 211 عمارة، و 105 فيلات، إلى جانب 175 مبنى في منطقة التاون هاوس وتوين هاوس، إضافة إلى 11 مبنى أبراج إسكان مختلط، و174 مبنى عمارات إسكان مختلط، بحسب تصريحات سابقة لوزير الإسكان عاصم الجزار.

كما كشفت دوت الخليج، في سبتمبر 2020، عن مفاوضات شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، مع تحالف مصرفي يضم عددًا من البنوك، لاقتراض نحو 3.2 مليار جنيه، تستهدف من خلالها إعادة هيكلة تمويل متوسط الأجل حصلت عليه أوائل عام 2019، بقيمة 1.6 مليار جنيه، إلى جانب تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لإقامة المول التجاري والوحدات الفندقية بمشروعها فيفث سكوير بالتجمع الخامس.

ونشط بنك مصر خلال الأعوام الأخيرة في مجال ترتيب ومنح القروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ووقع مؤخرًا عقد قرض متوسط الأجل مع شركة إنرشيا للتنمية العقارية لمنح تمويل إسلامي بصيغة المضاربة، بقيمة تقارب 1.1 مليار جنيه، وتستهدف الشركة من خلاله تمويل أعمال المرحلة الرابعة من مشروع جيفيرا بالساحل الشمالي، بتسهيل يمتد إلى نحو 8 سنوات ونصف.

وكشف بيان نتائج أعمال بنك مصر عن العام المالي 2019/2020، عن ارتفاع محفظة الصيرفة الإسلامية المباشرة وغير المباشرة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة إلى 10.8 مليارات جنيه في يونيو 2020 مقابل نحو 5.5 مليار جنيه في يونيو 2019 بزيادة قدرها نحو 5.3 مليارات جنيه بمعدل نمو 97.6%.