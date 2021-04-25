عمومية إم إم جروب توافق على زيادة رأس المال المصدر إلى 599.4 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية في جلستها المنعقدة أمس على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ 479.531 مليون جنيه مسدد بالكامل ليصبح 599.414 مليون جنيه.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة موزعة على عدد 966.796 مليون سهم بزيادة قدرها 119.882 مليون جنيه وبإصدار عدد 193.359 مليون سهم بقيمة اسمية 62 قرش للسهم الواحد.

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وتمول الزيادة وفقا للبيان، من أرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي والمثبتة في القوائم المالية وذلك بواقع 0.25 سهم مجاني لكل أصلي بالقيمة الأسمية مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 370.499 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بقيمة 475.59 مليون جنيه خلال 2019.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال 2020 لتصل إلى 8.68 مليار جنيه، مقابل 9.83 مليار جنيه خلال 2019.