جي إف إتش البحرينية تبيع مركز لوجيستي في بريطانيا بقيمة 123 مليون دولار

دوت الخليج – أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، المدرجة في بورصات البحرين والكويت وسوق دبي المالي، عن قيام شركتها التابعة “روبك آسيت مانيجمنت” “روبك” مقرها بالمملكة المتحدة، باستكمال البيع خارج السوق لمجمع “أكوليد بارك” إلى شركة “ترايتاكس بيج بوكس للاستثمار العقاري” بي إل سي” مقابل 123 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة في بيان للسوق، أن “أكوليد بارك” هو أحد مراكز اللوجستيات المتميزة في المملكة المتحدة ويضم مساحة قدرها 875 ألف قدم مربع، ويقع في “آفونماوث”، التي تعتبر منطقة رئيسية للوجستيات والصناعة لجنوب غرب البالد، وتحتل موقعا مركزيا حول ميناء بريستول.

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وقال نائل مصطفى، عضو مجلس إدارة لروبك آسيت مانيجمنت ورئيس الاستثمار المشارك في جي إف إتش: “استراتيجية بيع “أكوليد بارك” تأتي تماشيا مع خطط “روبك”، المتمثلة بشكل أساسي في الاستحواذ على أصول لوجستية رئيسية وهامة، إضافة القيمة لها من خلال تنفيذ مبادرات إدارة الأصول والتخارج منها خلال أجل متوسط”.

وأضاف أن العوائد المجزية التي تحققت من بيع الأصل تعد مؤشرا على قوة “روبك” وفريقها والسبب الرئيسي لقيام جي إف إتش بالاستحواذ عليها في شهر ديسمبر 2020، بهدف إضافة خبرة كبيرة على عروض الشركة العقارية التجارية الأوروبية.

وتابع: نتطلع إلى الإعلان عن معاملات جديدة في هذا المجال وإتاحة الفرصة للمستثمرين للاستفادة من التوجهات الإيجابية في اللوجستيات الأوروبية بالمملكة المتحدة، وهو قطاع من السوق يظهر مقومات قوية، مع توقعات النمو المستمر.

بدوره، قال نك رودز بشركة روبك آسيت مانيجمنت: “كان أداء استثمارنا في “أكوليد بارك” ممتازا جداً خلال فترة الاستثمار، مع تحقيق عوائد فاقت عوائد الاستثمار المتوقعة. لقد استحوذنا على الأصل في عام 2017 ومن خلال مبادرات إدارة الأصول التي قمنا بها، تحسنت سوق الأصول اللوجستية العالية الجودة والمؤجرة بشكل جيد، بشكل استثنائي”.

وأضاف: نخطط للبناء على هذا الإنجاز وسجلنا الحافل بالخبرات لطرح صندوق لنا في اللوجستيات الأوروبية في الجزء الأخير من عام 2021.

ونوهت المجموعة، بأن هذا البيع يأتي عقب انتهاء فترة الاستثمار الناجح للغاية لشركة “روبك” التي استحوذت على الأصل بقيمة 84 مليون دولار أمريكي في شهر مايو عام 2017 نيابة عن مجموعة من المستثمرين من المؤسسات الكورية.

وأضافت أن الدخل المرتفع والزيادة الكبيرة في القيمة أدى إلى توفير معدل عائد داخلي للمستثمرين، تجاوزت نسبته بعد الضرائب 20%، بما يزيد بكثير عن خطة العمل المستهدفة لهذا الأصل الرئيسي.

وتابعت: خلال فترة الاستثمار، استكملت “روبك” عددا من معاملات الاستحواذ مع مستثمرين من المؤسسات الكورية وغيرها من المؤسسات الآسيوية الأخرى التي تستثمر في أصول لوجستية للمهام الصعبة عبر أوروبا، بما في ذلك مركز توزيع تسكو في آفونماوث، بالمملكة المتحدة، التي استحوذت عليه “روبك” مقابل حوالي 102 مليون دولار أمريكي.

وأشارت إلى مركز جي بي اللوجستي في إسبانيا، التي استحوذت عليه مقابل 96 مليون دولار أمريكي ومركز توزيع أمازون في براج، جمهورية التشيك، الذي تم الاستحواذ عليه مقابل حوالي 165 مليون دولار أمريكي في عام 2019، ومحفظة أمازون المكونة من ثلاثة أصول لمراكز التوزيع النهائية في إسبانيا التي تم الاستحواذ عليها مقابل حوالي 100 مليون دولار أمريكي خلال عام .2020

من الجدير بالذكر أن جي إف إتش استحوذت على حصة الأغلبية في شركة “روبك” التي تواصل نشاطها بشكل مستقل، في شهر ديسمبر عام 2020 ،بما في ذلك استثمارات الشركة في هذه الأصول الاستراتيجية.