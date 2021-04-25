النيل للأدوية تحقق 60.4 مليون جنيه أرباح في 9 أشهر

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رنا ممدوح _ تراجعت صافي أرباح شركة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي إلى 60.350 مليون جنيه، مقابل 67.180 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفضت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 621.10 مليون جنيه بالفترة من بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 671.99 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وتراجع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 171.340 مليون جنيه مقابل 215.690 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.
وأرجعت الشركة انخفاض الربحية إلى تطبي منظومة الشراء الموحد على الشركات والذي كان له تأثير ملحوظ على المبيعات، حيث بلغت مبيعات الجهات الحكومية والشركة المصرية نتيجة تطبيق المنظومة في 31 مارس مبلغ 167.3 مليون جنيه مقابل 208.8 مليون جنيه العام السابق لنفس الفترة مبيعات الشركة المصرية ومناقصات الجهات الحكومية بفارق 41.5 مليون جنيه.
وشملت أسباب تراجع صافي الأرباح تداعيات فيروس كورونا والذي كاه له تأثير على مسحوبات شركات التوزيع.
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