إيهاب رشاد: مباشر كابيتال تعتزم الحصول على رخصة تداول السندات

رنا ممدوح _ أكد إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن الشركة تعتزم التقدم للحصول على رخصة تداول السندات، موضحًا أن الشركة طلبت من الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أيام قليلة شروط الترخيص.

وقال رشاد، إن الشركة تعمل حاليًا على إعداد واستيفاء الإجراءات المطلوبة والأوراق تمهيدا لتقديمها إلى الهيئة للحصول على رخصة تداول السندات.

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وأوضح رشاد، أن أحد الأسباب التي دفعت شركة مباشر للمبادرة بالحصول على تلك الرخصة، هي الانتعاشة المرتقبة والمتوقع أن تشهدها السوق الثانوية للسندات، وذلك بفضل اهتمام هيئة الرقابة المالية بالفترة الأخيرة لمعرفة أفضل المقترحات لتنشيط السوق والبدء في صياغة القرارات لتحقيق ذلك.

انتعاشة مرتقبة تنتظرها السوق الثانوية بدعم إجراءات الرقابة المالية والبورصة للتنشيط

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إلى أن إنطلاق مؤشر جديد لتداول السندات والمقرر تفعيله في منتصف العام الجاري، يحقق انفتاحة كان يطالب بها المستثمرين في السوق الثانوية للسندات.

وأضاف رشاد، أن اقتصار السوق الثانوية للسندات على شريحة متعاملين محددين سبب ارتفاعًا بأحجام الإصدارات، وهو ما دفع إلى تراجع شريحة الأفراد المستثمرة في السندات واقتصار أغلب الاكتتابات على المؤسسات ذات الملاءة المالية القوية والبنوك.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن السندات تعد من ضمن مصادر التمويل ذات العائد المرتفع وتمتع بعامل مخاطرة منخفض نوعا ما مقارنة بالمخاطر التي تتواجد بسوق الأسهم، مؤكدًا أن تسهيل التداول على السندات إلكترونيا يحقق تنوع بسوق المال ويلبي احتياجات المستثمرين.

ولفت إلى أن عودة السوق الثانوية للسندات من شأنه أيضًا أن يجذب شريحة مستثمرين جدد، قد يشتركان في الاستثمار في الأسهم والسندات معًا، ولكن هذا حسب الاستراتيجية الاستثمارية لكل مستثمر.

السندات تجذب شريحة جديدة لسوق المال بفضل العائد المرتفع والمخاطرة المنخفضة

وتابع رشاد: انفتاح سوق السندات من جديد قد يكون أحد العوامل المشجعة للشركات ومنها المقيدة في سوق الأسهم، لطرح إصدارات جديدة باعتبارها أحد مصادر التمويل ولها أفضلية عن خيار الإقراض من البنوك.

وأضاف رشاد، أن ارتفاع إصدارات الشركة في السوق الثانوية للسندات من شأنه أن يعالج تحد تاريخي واجه السوق الحالي وهو عزوف شريحة كبيرة من المؤسسات عن طرح السندات.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن عودة مصر لمؤشر جي بي مورجان يعيد ثقة المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلي، خاصة بعد استيفاء الشروط والعودة للمكانه التي تركتها منذ عشر سنوات تقريبًا.