المستثمرون الكويتية توضح ملابسات الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لشركتها التابعة في مصر

دوت الخليج – قالت مجموعة المستثمرون القابضة، المدرجة في بورصة الكويت، إن اللجنة المشتركة المشكلة بين الشركة وكبار المستشارين القانونيين في مصر والكويت، أقرت ببطلان كافة الإجراءات التي تمت على قطعة الأرض المملوكة لشركة “المشروعات الكبرى العقارية – جراند” ومقرها مصر.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت، أن بطلان الإجراءات يبدأ من استصدار التوكيلات الباطلة من دولة الكويت أو الإجراءات والتصرفات التي جرت بموجب تلك التوكيلات في مصر.

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وأشارت إلى تأكيد الخبراء القانونيون على أن قوانين مصر والكويت مستقرة على بطلان الإجراءات والتصرف الذي تم على قطعة الأرض وعدم مشروعيتها وتجريمها، لصدورها بموجب التوكيل الصادر عن المدعو “صباح سلمان داود” بعد زوال صفته وكافة صلاحياته في “جراند مصر”.

وأضافت أنه بعد علم المذكور بزوال صفته من جراند مصر قام بإملاء بيانات غير مطابقة للوقاع على الموثق بوزارة العدل المصرية وإصدار توكيل بتاريخ 22 نوفمبر 2020″ للمدعو إسحاق مصطفى صالح.

وعليه قام الأخير بموجب التوكيل بإصدار توكيل هو الآخر لطرف جديد وهي شركة تدعى “كرمه للإنشاءات” وذلك بالغش والمخالفة للقانون بالتواطؤ والاشتراك مع عدة أشخاص وجهات للاستيلاء على قطعة الأرض محل التوكيل، بحسب البيان.

وكلف مجلس إدارة الشركة الإدارة التنفيذية بمتابعة القضية مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الجزائية والمدنية اللازمة لاسترداد حقوق الشركة والمساهمين والحفاظ عليها.