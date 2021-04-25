أداء متباين لمؤشرات بورصة الكويت والعام يتراجع 0.24%

فهد حسين– أغلقت مؤشرات بورصة الكويت بختام تداولات اليوم الأحد، على تباين كما هبط المؤشر العام إجمالا بنحو 0.24% بضغط من تراجع 8 قطاعات تصدرها الخدمات الاستهلاكية.

وهبط مؤشر السوق الأول 0.54% إلى مستوى 6554.5 نقطة، وارتفع مؤشرا السوق الرئيسي و”رئيسي 50″ بنسبة 0.7% و0.86% على الترتيب.

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وإجمالا سجل المؤشر العام لبورصة الكويت 0.24% انخفاضا بختام تداولات اليوم الأحد، فاقدا 14.66 نقطة هبط بهم إلى مستوى 6014.31 نقطة.

وانحسرت السيولة المتداولة إلى 44.28 مليون دينار من 45.58 مليون دينار الجلسة السابقة، كما تقلص حجم التداولات إلى 335.04 مليون سهم مقابل 351.77 مليون سهم الجلسة السابقة.

وأغلقت 8 قطاعات تداولات اليوم على تراجع بقيادة “الصناعية” الذي هبط 1.93%، فيما ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات بقيادة “التكنولوجيا” الذي صعد 7.37%.

وتصدر سهم “صناعات” قائمة الأسهم الـ72 الرابحين بعد ارتفاعه بنحو 5.16%، فيما تصدر سهم “هيومن سوفت” قائمة الخاسرين وعددهم 48 سهما متراجعا بنحو 12.09%، كما استقر22 سهما عند نفس مستويات تداول الجلسة السابقة.

وكان سهم “أعيان” الأنشط خلال تداولات اليوم بعدد 25.04 مليون سهم، وبسيولة قيمتها 4.16 مليون دينار عبر 601 صفقة.