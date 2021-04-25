بروق للتطوير تطلق مشروع سبارك كابيتال في العاصمة الإدارية باستثمارات 1.5 مليار جنيه

بكر بهجت _ أعلنت شركة بروق للتطوير العقاري، عن إطلاق مشروع “spark capital insight” بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تبلغ 1.5 مليار جنيه.

وفي بيان للشركة، قال هلال محسن مدير التسويق، إن المشروع يقع على مساحة 8 آلاف متر مربع في قطعة G 15 بمنطقة MU23 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وأوضح أن شركة معمار للاستشارات الهندسية تتولى وضع المخطط العام للمشروع، مؤكدا أن الشركة تسعى للتعاون مع كل الشركات المتميزة في تنفيذ تفاصيل المشروع.

وأضاف أن المشروع عبارة عن برج تجاري إداري طبي بارتفاع أرضي و9 أدوار ويضم عدة خدمات منها.

ولفت محسن إلى أن شركة بروق للتطوير العقاري لديها خطة استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه في السوق العقاري المصري وهو ما يأتي في إطار حجم التنمية العمرانية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية والنهضة العمرانية القوية التي تجذب كافة المطورين للاستثمار في هذه المدن ودعم خطة الدولة التنموية وفي نفس الوقت الاستفادة من المناخ الاستثماري الواعد حاليا.

وأشار إلى أن شركة بروق للتطوير العقاري هي نتاج التعاون بين 3 شركات Qhsp وهى شركة قطرية و Alfada وهي شركة إماراتية لها سابقة أعمال قوية في تنفيذ الأبراج، وشركة NBS HOLDINGS وكلها شركات لها خبرة قوية في مجال التطوير العقاري بفروعه.

وتابع محسن، أن الشركات الثلاث لديها خبرة في مجال التطوير العقاري تمتد لأكثر من 23 عاماً قامت خلالها بتطوير حوالي 100 مشروع متنوع بالإضافة لتطوير مشروعات أخرى بالشراكة مع آخرين.

وقال إن تسليم المشروع سيتم في 2024، وتم البدء في أعمال الحفر بالمشروع قبل تسويقه رسميا وهو ما يعكس قوة الموقف المالي للشركة ويعزز ثقة العملاء بها ويؤكد جدية الشركة في تنفيذ مشروع واعد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الشركة بدأت التسويق بالمشروع رسميا.