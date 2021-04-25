البنوك ترتفع بسوق دبي هامشيا و6 قطاعات تصعد بأبوظبي وسط مكاسب سوقية 837 مليون درهم

فهد حسين – واصل مؤشرا أسواق المال الإماراتية ارتفاعهما للجلسة الثاني على التوالي مع بداية تداولات الأسبوع، ليصعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بختام تداولات اليوم الأحد 0.25% وسوق دبي المالي 0.05%، بدعم من القطاعات الرئيسية، محققان مكاسب سوقية بقيمة 837 مليون درهم.

صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بختام تداولات اليوم، 0.25% إلى مستوى 6117.17 نقطة، مدعوما بالأداء الإيجابي لستة قطاعات تصدرها الصناعة والخدمات.

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وانحسرت السيولة المتداولة في السوق إلى 1.087 مليار درهم من 1.37 مليارا في جلسة الخميس، كما تقلص حجم التداولات إلى 131.68 مليون سهما من 171.44 مليون سهم الجلسة السابقة.

وارتفعت مؤشرات 6 قطاعات بقيادة الصناعة والخدمات اللذان صعدا بنسبة 1.35% و1.21% ، فيما تراجعت قطاعات الاستثمار والخدمات المالية والعقار والسلع الاستهلاكية بنسب 0.56% و0.24% و0.14% على الترتيب.

وحقق مؤشر أبوظبي للأوراق المالية 589 مليون درهم مكاسب سوقية بارتفاع رأس ماله إلى 891.012 مليار درهم بختام تعاملات اليوم الأحد، من 890.423 مليار درهم الجلسة السابقة.

وتصدر سهم “الخليج القابضة للاستثمار” قائمة الرابحين مرتفعا 14.95%، فيما جاء سهم “فودكو” على رأس الخاسرين بتراجعه 4.76% بختام تداولات اليوم الأحد.

وفي المقابل، كان لقطاع البنوك القدرة منفردا على الصعود بمؤشر سوق دبي 1.41 نقطة ارتفع بهم إلى مستوى 2627.12 نقطة، لاسيما بعد ارتفاع مؤشر القطاع 0.39% وسط تراجع بقية قطاعات السوق بقيادة السلع والاستثمار ولاخدمات المالية.

وتراجع حجم التداولات في سوق دبي اليوم، إلى 75.9 مليون سهم من 91.96 مليون سهم الجلسة السابقة، كما تقلصت السيولة إلى 75.14 مليون درهم من سيولة قيمتها 175.31 مليون درهم الجلسة السابقة.

وحصد السوق مكاسب قيمتها 248 مليون درهم بارتفاع رأسماله إلى 364.779 مليار درهم بختام تداولات اليوم، من 364.531 مليار درهم الجلسة السابقة.

كما تصدر سهم ” الوطنية للتأمينات العامة” الـ11 سهما الرابحين بصعود 13.36%، فيما جاء سهم “الإمارات للمرطبات” على رأس الأسهم الـ13 الخاسرين بعد تراجعه 9.84%، فيما استقرت 6 أسهم عند نفس مستويات الجلسة السابقة.

وكان سهم “بنك دبي الوطني” الأنشط في تداولات سوق دبي بسيولة بلغت 13.18 مليون درهم، كما تصدر سهم “GFH” قائمة الأنشط تداولا بحجم 12.74 مليون سهم بعد إعلان المجموعة تخارج شركة تابعة من استثمار في المملكة المتحدة بقيمة 123 مليون دولار.