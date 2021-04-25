سوديك: العمومية تقرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.55 جنيه للسهم

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رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك، في اجتماعها المنعقد الخميس الماضي، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.55 جنيه للسهم.
وأعلنت الشركة في بيان للبورصة، أن العمومية وافقت على توزيع مبلغ نقدي قدره 19.2 مليون جنيه حصة للعاملين من الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي طبقا لمقترح مجلس الإدارة.
وبحسب البيان، أحيطت الجمعية علما بقرار مجلس إدارة الشركة بشأن تعيين مستشارين ماليين للشركة للقيام بإجراء الدراسات اللازمة بشأن العرض المبدئي المقدم من شركة الدار العقارية للاستحواذ على أسهم الشركة.
وتضمنت قرارات العمومية عدم الموافقة على الاقتراح المقدم من بعض المساهمين بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 819.65 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 719.4 مليون جنيه خلال العام السابق له 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 5.57 مليار جنيه، مقابل 5.38 مليار جنيه خلال 2019.
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