مؤشر البورصة الرئيسي يصعد إلى 10604 نقطة و EGX70 يقفز 2.43%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10604 نقطة محققا ارتفاعا بصورة طفيفة بنسبة 0.04%.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.09%، وأغلق عند مستوى 58.51 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.43%، و 1.79% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 891.590 مليون جنيه على 191 شركة من خلال 37.771 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 109 شركة مقابل تراجع 38 بينما لم تتغير أسعار 44.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 5.128 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 53.893 مليون جنيه، مقابل 48.765 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 2.801 مليون جنيه، منها 2.367 مليون جنيه للمؤسسات، و434.069 ألف جنيه للأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 7.930 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 11.269 مليون جنيه، مقابل 3.339 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 81.87% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 1.92% والعرب على 6.21% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 16.46% من تعاملات اليوم مقابل 83.53% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.69%، تلاه سهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 7.20%، ثم سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 3.81%.

بينما تصدر سهم العروبة للسمسرة في الأوراق المالية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.95%، تلاه سهم ليسيكو مصر بنسبة 8.95%، ثم سهم اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 8.81%.