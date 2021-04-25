الحكومة تخصص 321 مليار جنيه للدعم بمشروع موازنة 2021-2022

دوت الخليج – قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم.

وأوضح الوزير في بيان اليوم الأحد، عقب إرسال مشروع موازنة العام المالي الجديد إلى مجلس النواب لمناقشتها، أن الدعم المنصوص عليه في مشروع القانون يتوزع بواقع 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا.

Your browser does not support the video tag.

وأضاف أن الدعم يشمل أيضا تخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و7.8 مليار جنيه «للدعم النقدى ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.