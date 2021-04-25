الحكومة ترفع الأجور 11.4% بموازنة العام المالي الجديد إلى 361 مليار جنيه

دوت الخليج – كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 361 مليار جنيه بنسبة 11.4٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى.

وأوضح الوزير في بيان اليوم الأحد، عقب إرسال مشروع موازنة العام المالي 2021-2022 إلى مجلس النواب لمناقشته، أن الزيادة في باب الأجور والتعويضات تأتي بهدف الارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

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وأشار الوزير إلى تخصيص 2.5 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول الثانى والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.