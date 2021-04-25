مال وأعمال

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقي التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في اطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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