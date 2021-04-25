الاتحاد المصري للتأمين يوصي الشركات بتطبيق سياسات إدارة الأخطار المؤسسية

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أكد الاتحاد المصري للتأمين على ضرورة تطبيق وتفعيل سياسات إدارة الأخطار المؤسسية بكافة شركات التأمين وتطوير السياسات والمعايير للازمة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة سواء على الجانب التنظيمي داخل الشركة أو على مستوي مجلس الإدارة واللجان المتخصصة.
وأوصى الاتحاد في نشرته الصادرة اليوم، بضرورة رفع الوعي بأهمية إدارة الاخطار المؤسسية بين العاملين بالقطاع و تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بذلك وفي هذا الإطار فقد عقد الاتحاد ندوة تفاعلية عن ادارةالأخطار المؤسسية بشركات التأمين بحضور مشاركين من 8 دول.
وأوضح، أن إدارة الأخطار المؤسسية ترتبط بعمليات التخطيط والتنظيم والقيادة والسيطرة وتشمل أيضًا الإبلاغ عن كل ما يتعلق بالأخطار عبر مختلف إدارات الشركة، وذلك بهدف الحد من تداعياتها على أهداف الشركة وعلى رأس مالها وأرباحها وقدرتها على الاستمرار.
وأضاف، أن العمليات المتعلقة بإدارة الأخطار المؤسسية تتوسع لتشمل كل أنواع الأخطار من: الأخطار الإستراتيجية، والأخطار الخاصة بنشاط التأمين والأخطار المالية والأخطار التشغيلية وأخطار عدم الالتزام.
ونوه إلى أهمية إظهار إدارة الأخطار المؤسسية لشركة التأمين خاصة وأن تصبح محورًا رئيسيًا لشركة التأمين في قدرتها على الاستمرار ومن هنا تكمن أهمية توفير إطار عمل فعال لها يمكن لشركة التأمين اعتماده لتحسين قوتها المالية وتصنيفها وقيمتها.
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