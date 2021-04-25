سوق الأسهم السعودية تتمسك بالأداء الإيجابي والمكاسب السوقية تصل 11 مليار ريال

فهد حسين – أغلق المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول” اليوم الأحد، رابحا 8.4 نقطة ارتفع بهم 0.08% إلى مستوى 10142.48 نقطة بدعم من ارتفاع 15 قطاعا تصدرهم الإعلام والترفيه والمرافق العامة وتجزئة التغذية.

وسجل السوق الرئيسي مكاسب بقيمة 11 مليار ريال بختام تداولات اليوم الأحد، مع ارتفاع رأس المال السوقي للأسهم الـ203 المدرجة على مؤشر “تاسي” إلى 9.579 تريليون ريال من 9.568 تريليون ريال بختام جلسة الخميس الماضي.

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وانخفضت السيولة المتداولة في السوق إلى 7.48 مليار ريال من 7.7 مليارات ريال، فيما زاد حجم التداولات إلى 275.14 مليون سهما من 260.56 مليون سهم الجلسة السابقة.

وارتفع 11 قطاعا بقيادة المرافق العامة والرعاية الصحية بصعودهما 2.27% و1.35% بالترتيب، فيما تراجعت مؤشرات 10 قطاعات بقيادة الإعلام والترفيه وتجزئة الأغذية بهبوطهما 2.81% و0.48% بالترتيب.

وتصدر سهم “نادك” قائمة الرابحين بصعوده 9.95%، فيما جاء “التأمين العربية” على رأس الخاسرين بتراجعه 4.31%، وكان “دار الأركان” الأكثر تداولا بعدد 20.39 مليون سهما، و”وفرة” الأكثر نشاطا بسيولة بلغت 489.9 مليون ريال.