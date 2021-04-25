تونس تطلب برنامجا تمويليا من صندوق النقد الدولي

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– قال صندوق النقد الدولي، إن تونس طلبت رسميا برنامجا تمويليا منه في 19 ابريل، مثمنا جهود الحوار الحكومي مع شركاء المجتمع بخصوص الإصلاحات ذات الأولوية لإنعاش الاقتصاد التونسي العليل.
وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا في رسالة إلى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اطلعت عليها إنها ستكلف وفدا لإجراء محادثات فنية فور الحصول على برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي.
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