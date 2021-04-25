الارشيف / مال وأعمال

رئيس الوزراء يتابع موقف الأراضي المخطط زراعتها في شمال ووسط سيناء

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا اليوم، لمتابعة موقف الأراضي المخطط زراعتها في شمال ووسط سيناء.

حضر الاجتماع: السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستهدف الاطلاع على نتائج الدراسات الخاصة بموقف الأراضي الصالحة للزراعة في شمال ووسط سيناء، والتي سيتم الاعتماد في زراعتها على المياه الناتجة من مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى هذا الصدد.

وأوضح رئيس الوزراء أنه نظرا لأهمية هذا المشروع، فقد تم الاعتماد على الدراسات الواردة من أكثر من جهة للتأكد من مدى صلاحية الأراضي للزراعة، ومساحاتها.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض نتائج أعمال اللجنة المشكلة لاستطلاع ودراسة المناطق التي أشارت الهيئة العامة للتنمية الزراعية بصلاحيتها للزراعة في شمال ووسط سيناء، لتحديد المساحات الصالحة للزراعة، ونوعية المحاصيل الملائمة لطبيعة التربة.

وأشار سعد إلى أن الدراسات أثبتت صلاحية العديد من الأراضي في تلك المناطق للزراعة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يتابع موقف الأراضي المخطط زراعتها في شمال ووسط سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا