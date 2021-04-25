رئيس الوزراء يتابع موقف الأراضي المخطط زراعتها في شمال ووسط سيناء

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا اليوم، لمتابعة موقف الأراضي المخطط زراعتها في شمال ووسط سيناء.

حضر الاجتماع: السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

Your browser does not support the video tag.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستهدف الاطلاع على نتائج الدراسات الخاصة بموقف الأراضي الصالحة للزراعة في شمال ووسط سيناء، والتي سيتم الاعتماد في زراعتها على المياه الناتجة من مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى هذا الصدد.

وأوضح رئيس الوزراء أنه نظرا لأهمية هذا المشروع، فقد تم الاعتماد على الدراسات الواردة من أكثر من جهة للتأكد من مدى صلاحية الأراضي للزراعة، ومساحاتها.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض نتائج أعمال اللجنة المشكلة لاستطلاع ودراسة المناطق التي أشارت الهيئة العامة للتنمية الزراعية بصلاحيتها للزراعة في شمال ووسط سيناء، لتحديد المساحات الصالحة للزراعة، ونوعية المحاصيل الملائمة لطبيعة التربة.

وأشار سعد إلى أن الدراسات أثبتت صلاحية العديد من الأراضي في تلك المناطق للزراعة.