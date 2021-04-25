إتش سي ترجح الإبقاء على سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية

فهد حسين – رجحت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية القادم.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، إن معدلات تضخم شهر مارس جاءت أعلى قليلا من التوقعات عند 4.4% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، مما يشير إلى تصحيح للمعدلات المتدنية السابقة من وجهة نظر إتش سي.

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وأضافت: على مدار المتبقي من 2021، نتوقع أن يسجل التضخم معدل متوسط 0.9% على أساس شهري و6.7% على أساس سنوي أخذا في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافي النشاط الاقتصادي بعد الإطلاق الناجح للقاح كوفيد-19.

وأردفت محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي: “لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022”.

تحسن تدريجي في التدفقات الأجنبية بأدوات الدين

وبالنظر لنتائج العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة الحكومية المصرية، ترى محلل أول الاقتصاد الكلي لدى إتش سي أن تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجيا حيث يدلل على ذلك نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات المسجلة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضافت مونيت دوس أن في عوائد الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأمريكية أجل العشر سنوات انخفضت إلى 1.57% من 1.73% في بداية أبريل، والذي انعكس إيجابيا من وجهة نظر إتش سي على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر.

وتوقعت دوس أن نشهد ضغوطا تصاعدية على عوائد أدوات الدين الأمريكية مع توقعات بلومبرج للتضخم الأمريكي عند 2.6% لعام 2021.

واستطردت: إضافة إلى ذلك، فإن السياسات النقدية المتحفظة في الأسواق الناشئة الأخرى، مثل تركيا، ستشكل ضغطا تصاعديا على العوائد في مصر.

وقالت محلل أول الاقتصاد الكلي لدى إتش سي: تقدم تركيا حاليا عائد 17.2% على أذون الخزانة أجل 19 شهر، ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريبا وفقا لحساباتنا، باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.2% لنفس المدة.

وأضافت: هذا بالمقارنة بعائد حقيقي 3.9% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر، وفقا لحساباتنا وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.5% للإثنى عشرة شهرا القادمين.

وبناءً على ما ذكرته محلل أول الاقتصاد الكلي لدى اتش سي، جاءت توقعاتها بأن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل الذي تقدم ميعاده إلى الأربعاء الموافق 28 أبريل بسبب إجازة عيد تحرير سيناء الخميس المقبل.

يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير الذي انعقد في 18 مارس للمرة الثالثة على التوالي بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس في مرتين في اجتماعي سبتمبر وأكتوبر 2020.