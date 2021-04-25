السيسي يعزي الرئيس العراقي في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب

دوت الخليج – قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجري اتصالاً هاتفياً مساء اليوم بالرئيس العراقي برهم صالح حيث عبر عن خالص تعازيه وصادق مواساته لنظيره العراقي وأسر الضحايا والشعب العراقي في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع بمستشفى ابن الخطيب في بغداد.

ودعا السيسي الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.