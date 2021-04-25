خالد العناني يؤكد لسفير موسكو جاهزية مصر لاستقبال السياحة الروسية

دوت الخليج – استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السفير چيورچي بوريسنكو سفير روسيا بالقاهرة، اليوم الأحد، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء بتأكيده استعداد مصر التام وجاهزية منتجعاتها السياحية لاستقبال السياحة من روسيا ومن جميع دول العالم.

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وأشار إلى أن المنتجعات السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر والتي تقرر عودة السياحة إليها منذ استئناف الحركة السياحية في يوليو الماضي، شهدت زيادة ملحوظة في أعداد السائحين خلال الأشهر الماضية مما يدل على ثقة الدول المصدرة للسياحة في المقصد السياحي المصري بسبب سلامة الإجراءات الإحترازية المطبقة بالمنتجعات السياحية والتزام العاملين بها، بما يضمن إقامة ممتعة وآمنة للسائحين.

ومن جانبه، أكد سفير روسيا بالقاهرة عشق المواطنين الروس لمصر وحضارتها العريقة، بحسب بيان لوزارة السياحة والآثار.

وأشار إلى أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة لهم؛ لارتباطهم بمصر منذ الطفولة حيث أنهم يدرسون الحضارة المصرية في مراحل تعليمهم.