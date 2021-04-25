توقف محادثات استحواذ السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية على حصة بشركة البابطين مصر

دوت الخليج – أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، إيقاف التفاوض مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية حول صفقة استحواذ الأخيرة على حصة بشركة تابعة في مصر.

وبررت البابطين السعودية، قرارها في بيان للسوق المحلية اليوم الأحد، بأنه جاء بالنظر إلى التغيرات الاقتصادية غير المستقرة بسبب جائحة فيروس كورونا وعدم وضوح توجهات السوق .

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كانت البابطين السعودية قد أعلنت في يناير الماضي، تلقي شركتها التابعة “البابطين للطاقة والاتصالات مصر” خطاب نوايا من الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية للاستحواذ على بعض من حصص الشركة عن طريق زيادة رأس المال.

وأوضحت البابطين السعودية أن المناقشات والاتفاقات حول الصياغات القانونية لاتفاقية المساهمين واتفاقية البيع والشراء لم يتم قبولها من قبل الطرفين.

وأكدت البابطين السعودية، في بيانها لسوق الأسهم السعودية، مواصلة دراسة إمكانية طرح جزء من شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر “التابعة” في السوق المصرية للأوراق المالية، على أن يتم الإعلان عن أي تطور في حينه.