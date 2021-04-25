الخطوط السعودية تفعل الرمز المشترك مع طيران الخليج

العربية دوت نت – أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، اليوم، عن إبرام اتفاقية الرمز المشترك مع طيران الخليج؛ بهدف تعزيز خيارات السفر المقدمة للمسافرين من قبل الشركتين، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وستقوم الشركتان بموجب الاتفاقية ببيع وتسويق رحلات تحمل رقمين مختلفين أحدهما يعود للخطوط السعودية والآخر لطيران الخليج، وستعمل الخطوط السعودية وطيران الخليج على توسيع عملياتهما إقليمياً وعالمياً من خلال الرمز، وتوفير الضيافة العربية الأصيلة المميزة لضيوفهما، فضلاً عن منحهم خياراتٍ أكبر من المحطات المحلية في المملكة، والأخرى الدولية عبر شبكة المحطات الخاصة بكلتا الشركتين.

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وسيدرج اعتباراً من الصيف المقبل رمز الرحلات “SV” الخاص بالخطوط السعودية لرحلات طيران الخليج المتجهة من البحرين إلى كلٍ من الرياض، وجدة، وتبليسي، وسيالكوت، وفيصل أباد، وباكو، ومُلتان، في حين سيدرج رمز طيران الخليج “GF” لرحلات الخطوط السعودية المتجهة من الرياض وجدة إلى كلٍ من البحرين، وأبها، وجازان، وينبع، والجوف، وحائل، بالإضافة إلى تونس العاصمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية الكابتن إبراهيم الكشي، أن الخطوط السعودية وطيران الخليج تتمتعان بشراكة استراتيجية تسهم في ربط الضيوف عبر شبكات المحطات المتنوعة لكلٍ منهما، ويجمعهما تاريخٌ طويلٌ من العمل المشترك، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعمل بالرمز الموسع على تعزيز الاتصال والراحة والمرونة للمسافرين.

من جانبه، عد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج الكابتن وليد عبد الحميد العلوي، طيران الخليج والخطوط السعودية من أبرز شركات الطيران في منطقة الخليج، إذ تمتلك كل منهما إرثاً عريقاً يتجاوز السبعة عقود، مؤكداً الحرص على تقوية العلاقة المتينة مع الخطوط السعودية ومواصلة تفعيل خط الربط بين البلدين ومع دول العالم، وكذلك الارتقاء بمستوى خدماتنا لتلبية تطلعات العملاء.

وتُعَد اتفاقية الرمز المشترك بين الخطوط السعودية وطيران الخليج بمثابة حجر الزاوية في جهود التعاون التجاري بين الجانبين، كما تجسد العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين، وسيتمكن أعضاء برنامج “الفرسان” المسافرين على رحلات طيران الخليج المشمولة بالرمز المشترك كسب واستبدال الأميال من الرحلات التي يتم تشغيلها من قبل أيٍ من الناقلتين على الرحلات المشتركة بينهما، وبالمثل، سيتمكن أعضاء برنامج “فالكون فلاير” التابع لطيران الخليج من كسب الأميال واستبدالها عند السفر على الرحلات المشتركة على متن الخطوط السعودية.