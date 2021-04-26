الأمريكيون حصلوا على 228.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا

سي إن بي سي – قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة أعطت 228 مليونا و661 ألفا و408 جرعات لقاح للوقاية من كورونا في البلاد، ووزعت 290 مليونا و692 ألف جرعة حتى صباح يوم الأحد.

وتفوق هذه الأرقام 225 مليونا و640 ألفا و460 جرعة قالت المراكز الأمريكية إنها أعطيت للناس حتى 24 أبريل من أصل 290 مليونا و685 ألفا و655 جرعة.

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وقالت المراكز الأميركية إن 139 مليونا و978 ألفا و480 شخصا تلقوا جرعة واحدة على الأقل، في حين حصل 94 مليونا و772 ألفا و329 شخصا على الجرعتين حتى اليوم الأحد.

ويشمل إحصاء المراكز الأميركية لقاحي مودرنا وفايزر/ بيونتك من جرعتين وكذلك لقاح جونسون آند جونسون الذي يؤخذ جرعة واحدة.