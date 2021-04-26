مال وأعمال

أسعار الذهب ترتفع مع زيادة الإصابات بالفيروس وتراجع الدولار يعزز جاذبيته كملاذ آمن

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_ ربح الذهب يوم الاثنين، إذ عززت زيادة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 من جاذبيته كملاذ آمن، وعزز ذلك ضعف الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) الأسبوع الجاري، بينما استقر البلاديوم الذي يستخدم في صناعة السيارت قرب قمة غير مسبوقة بلغها الأسبوع الماضي.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1781.08 دولار للأوقية بحلول الساعة 0526 بتقويت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئةإلى 1780.30 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج من ديلي إف.إكس “وضع كوفيد-19 في الهند واليابان يسوء. لذا يعزز هذا الطلب علي الملاذات الآمنة، مما يقود لارتفاع أسعار الذهب”، مضيفة أن تراجع الدولار يدعم الأسعار أكثر.

سجلت الحالات في الهند زيادة قياسية، في حين أعلنت اليابان حالة طوارئ في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخريين يوم الجمعة لمواجهة زيادة وتيرة الإصابات.

وأضافت يانج “على الجانب الآخر، تتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات اقتصادية قوية جدا أعلنت يوم الجمعة”، وتابعت أن صعود عائدات سندات الخزانة تكبح مكاسب الذهب.

وتحسن نشاط المصانع الأمريكية في أوائل أبريل بينما قفزت مبيعات التجزئة لمستوى غير مسبوق في مارس وتسارعت وتيرة التوظيف.

وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2865.99 دولار للأوقية بعدما صعد لمستوى قياسي عند 2925.14 دولار يوم الجمعة.

وصعدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 26.02 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1231.03 دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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