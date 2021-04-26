أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقود جديدة بقيمة 650 مليون دولار الربع الأول

رنا ممدوح _ أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، أنها أضافت عقود جديدة بقيمة 650 مليون دولار إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ في الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن هذه العقود تمثل زيادة بنسبة 8% على أساس مقارنة سنوي بالربع الأول من عام 2020.

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وبحسب البيان، تمثل المشاريع في مصر 85% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الأول من عام 2021.

وأشارت إلى أن المجموعة أضافت عقود عبر قطاعات الرعاية الصحية والطرق والبنية التحتية والقطاعات التجارية.

وأضافت، أن العقود الجديدة تمثل في الولايات المتحدة تمثل المتبقي وتشمل الحصة الكبيرة في قطاع المشاريع التجارية والصناعية الخفيفة.

وقالت إن قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بلغت 5.3 مليار دولار في 31 مارس الماضي.