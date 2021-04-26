السويدي للتجارة توقع عقد إنشاء مركز التحكم الإقليمي بالشراكة مع ABB Hitachi وABB مصر

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رنا ممدوح _ وقعت شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع ( إحدى الشركات التابعة للسويدي اليكتريك والمملوكة لها بنسبة 99.8%) بالشراكة مع شركتي ABB Hitachi وABB مصر، عقد لإنشاء مركز التحكم الإقليمي الجديد لشبكة النقل لمنطقة الدلتا.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن هذا المشروع يأتي ضمن الخطة القومية للنهوض بشبكة الكهرباء ومراكز التحكم على مستوى الجمهورية.
وبحسب البيان، يشمل نطاق الأعمال التصميم والتوريد والتركيب والاختبار والتشغيل SCADA/ EMS، نظام 48 VDC ، RTU ، أعمال بناء مركز الاتصالات والتحكم”.
وأعلنت، أن القيمة الإجمالية للمشروع حوالي 870 مليون جنيه وتبلغ نسبة شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع 439 مليون جنيه.
وأشارت إلى أنه المشروع سيتم تنفيذه في 107 محطة تقع في 12 موقعا ( أغا، المنزلة، المطرية، السلام، القليوبية، بنها الجديدة، جنوب طنطا، كفر الزيات، ميت غمر القديمة، ميت غمر الجديدة، شبين القناطر، طنطا).
وأضافت، أنه سيتم تنفيذه خلال فترة 24 شهر تبدأ من استلام الدفعة المقدمة، وبنظام تسليم المفتاح.
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