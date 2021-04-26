مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.59% مستهل التعاملات

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.59%، ليتداول عند مستوى 10541 نقطة.

بينما صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.53%، و 0.05% على الترتيب.

Your browser does not support the video tag.

وسجلت أحجام التداولات 15.323 مليون جنيه على 96 شركة من خلال 960 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 28 شركة مقابل تراجع 8 شركات في حين لم تتغير أسعار 61.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 589.218 ألف، منها 305.335 ألف جنيه للمؤسسات، و283.883 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 258.822 ألف جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 848.040 ألف جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 1.169 مليون جنيه مقابل 321.193 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.