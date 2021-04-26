مال وأعمال

تحسن دون المتوقع لمعنويات الشركات بألمانيا في أبريل

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_ أظهر مسح يوم الاثنين أن تحسن معنويات الشركات في ألمانيا جاء دون التوقعات في أبريل في ظل موجة ثالثة من الإصابات بكوفيد-19 ومشاكل في إمداات المكونات في القطاع الصناعي، مما يبطئ التعافي في أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لبيئة الأعمال ارتفع إلى 96.8 من 96.6 في مارس.

وكان استطلاع لآراء المحللين أجرته قد أشار إلى زيادة أكبر عند 97.8.

وقال كليمنس فويست رئيس إيفو في بيان “الموجة الثالثة من الإصابات ونقص منتجات وسيطة يعوقان التعافي الاقتصادي في ألمانيا”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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