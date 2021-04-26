تحسن دون المتوقع لمعنويات الشركات بألمانيا في أبريل

_ أظهر مسح يوم الاثنين أن تحسن معنويات الشركات في ألمانيا جاء دون التوقعات في أبريل في ظل موجة ثالثة من الإصابات بكوفيد-19 ومشاكل في إمداات المكونات في القطاع الصناعي، مما يبطئ التعافي في أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لبيئة الأعمال ارتفع إلى 96.8 من 96.6 في مارس.

Your browser does not support the video tag.

وكان استطلاع لآراء المحللين أجرته قد أشار إلى زيادة أكبر عند 97.8.

وقال كليمنس فويست رئيس إيفو في بيان “الموجة الثالثة من الإصابات ونقص منتجات وسيطة يعوقان التعافي الاقتصادي في ألمانيا”.