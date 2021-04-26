بي بي تبدأ تشغيل حقل ريفين بالمرحلة الثالثة من مشروع تنمية غرب دلتا النيل

أعلنت شركة “بي بي” اليوم عن تشغيل حقل ريفين بالمرحلة الثالثة من مشروع تنمية غرب دلتا النيل على ساحل البحر المتوسط في مصر.

ووفق بيان الشركة يشمل المشروع البالغ تكلفته حوالى 9 مليارات دولار خمسة حقول للغاز تابعة لمنطقتي امتياز شمال الإسكندرية وغرب البحرالمتوسط، ونفذت بي بي بالتعاون مع شركائها ووزارة البترول المشروع خلال ثلاثة مراحل.

Your browser does not support the video tag.

وتابع البيان أن إنتاج ريفين يأتي بعد بدء حقلي جيزة/ فيوم بالإنتاج في عام 2019 وكذلك حقلي تورس/ ليبرا اللذان بدأ إنتاجها في عام 2017، ويتم ضخ الغاز من خلال التسهيلات البرية المنشأة حديثاً لحقل ريفين ثم إلى الشبكة القومية للغاز.

ويبلغ إنتاج ريفين حالياً حوالي 600 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، ويمتلك الحقل القدرة على إنتاج حوالي 900 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، بالإضافة إلى حوالي 30 ألف برميل متكثفات يومياً عندما يصل إنتاج الغاز من الحقل إلى ذروته.

وقال برنارد لونى، الرئيس التنفيذى لشركة بي بي، إن استكمال هذا المشروع متعدد المراحل واستثمار مليارات الدولارات في زخم التحديات الراهنة شهادة على متانة علاقة بي بي بوزارة البترول المصرية وشركائنا وكذلك التزامها طويل الأمد تجاه مصر في إطار إسهام مشروع غرب دلتا النيل بشكل كبير في دعم الطلب المحلى المتزايد على الطاقة من خلال توفير إمدادات غاز مرنة ومنافسة من حيث التكلفة.

وأكد لونى على الدور الكبير الذي يقوم به الوزير المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لدعم هذه المشروعات الضخمة.

وقال الرئيس الإقليمي لشمال افريقيا ببي بي، كريم علاء، إن استكمال المشروع ونجاح الشركة في بدء الإنتاج من ريفين بأمان لم يكن ممكنا بدون الالتزام والتعاون الكامل لجميع فرق العمل للتغلب على التحديات التي واجهت المشروع فى ظل الأوضاع العالمية الراهنة.

ولفت إلى أنه يجري العمل مع وزارة البترول والشركاء للنظر فى إمكانية استخدام الأصول القائمة لتنمية الفرص الاستكشافية القريبة.

تضمن المشروع خمسة وعشرون بئراَ يتم إنتاج الغاز منها إلى التسهيلات البرية من خلال ثلاث مرافق بحرية بالمياه العميقة، يبلغ اجمالي طاقة انتاج تسهيلات البرية حوالي 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، بما في ذلك التسهيلات البرية لريفين، ويضخ كامل الإنتاج في الشبكة القومية للغاز.

وخلال مراحل المشروع المختلفة، ساهمت بي بي مع شركائها في تمويل العديد من مشروعات التنمية المستدامة لتطويرالخدمات الرئيسية فى المجتمعات المحلية المحيطة بالمشروع، كما حرصت على تعظيم الإستفادة من الموارد المحلية، وكذلك أتاحت الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال المشروع.

تمتلك بي بي 82.75% من حصة المقاول بينما تمتلك ونترشال ديا الحصة الباقية البالغة 17.25%.

وبلغت استثمارات بي بي في مصر أكثر من 35 مليار دولار حتى الآن، وتنتج مع شركائها حوالي 60% من إجمالي الغاز المنتج في مصر من خلال الشركات المساهمة، والشراكات مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وايوك “إيني” والشركة الفرعونية للبترول وشركة بترول بلاعيم “بتروبيل”.