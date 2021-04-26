البورصة تواصل التراجع منتصف التعاملات بضغط من مبيعات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.9%، ليتداول عند مستوى 10508 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.12%، ليتداول عند مستوى 58.44 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.01%، و0.51% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 547.647 مليون جنيه على 181 شركة من خلال 22.6 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 96 شركة مقابل ارتفاع 44 بينما لم تتغير أسعار 41.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 50.092 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 50.383 مليون جنيه، مقابل 291.391 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 4.311 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 4.974 مليون جنيه، مقابل 663.526 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 54.403 مليون جنيه، منها 34.563 مليون جنيه للمؤسسات، و19.839 مليون جنيه للأفراد.

وتصدر سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.99%، تلاه سهم مينا للاستثمار السياحي والعقاري بنسبة 7.73%، ثم سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 7.28%.

بينما تصدر سهم النساجون الشرقيون للسجاد قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 15.80%، تلاه سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 9.97%، ثم سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 8.75%.