بيتكوين تقفز 8% وتتجه لإنهاء سلسلة 5 جلسات من الخسائر

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_ قفزت بيتكوين يوم الاثنين بما يصل إلى ثمانية بالمئة وتتجه إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت لخمس جلسات، غير أن العملة المشفرة تقل بنحو الخمس عن أعلى مستوياتها على الإطلاق الذي بلغته في وقت سابق هذا الشهر.
كانت بيتكوين في أحدث تعاملات مرتفعة 6.7 بالمئة إلى 52 ألفا و452 دولارا، وذلك بعدما لامست أدنى مستوى لها منذ أوائل مارس أمس الأحد.
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