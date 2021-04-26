مؤشرات بورصة الكويت ترتفع جماعيا وسط زخم السيولة وزيادة حجم التداولات

فهد حسين – أغلقت مؤشرات بورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، ليصعد مؤشرها العام إجمالا بنسبة 0.51% بدعم من الأداء الإيجابي لتسعة قطاعات تصدرها “السلع الاستهلاكية” و”الصناعية”.

وصعد مؤشر السوق الأول 0.42% إلى مستوى 6582.26 نقطة، وارتفع مؤشرا السوق الرئيسي و”رئيسي 50″ بنسبة 0.76% و0.72% على الترتيب.

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وإجمالا سجل المؤشر العام لبورصة الكويت 0.51% ارتفاعا بختام تداولات اليوم الاثنين، رابحا 30.48 نقطة صعد بهم إلى مستوى 6044.79 نقطة.

وزادت السيولة المتداولة إلى 49.73 مليون دينار من 44.28 مليون دينار الجلسة السابقة، كما ارتفع حجم التداولات إلى 360.59 مليون سهم مقابل 335.04 مليون سهم الجلسة السابقة.

وأغلقت 9 قطاعات تداولات اليوم على ارتفاع بقيادة “السلع الاستهلاكية” و”الصناعية” اللذان ارتفعا 1.09% و1.01% بالترتيب، فيما هبطت مؤشرات 4 قطاعات بقيادة “التكنولوجيا” الذي انخفض 3.92% تلاه قطاعات منافع ومواد أساسية ورعاية صحية.

وتصدر سهم “الراي” قائمة الأسهم الـ83 الرابحين بعد ارتفاعه بنحو 16%، فيما تصدر سهم “المصالح العقارية” قائمة الخاسرين وعددهم 43 سهما متراجعا بنحو 6.54%، كما استقر14 سهما عند نفس مستويات تداول الجلسة السابقة.

وكان سهم “أرزان” الأنشط في حجم التداولات بعدد 18.89 مليون سهم مرتفعا 2.68%، و”بيتك” الأعلى سيولة بقيمة 6.52 مليون دينار مرتفعا 0.83%.