مال وأعمال

بروج الإماراتية تجري محادثات لشراء شركة للطاقة النظيفة

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سبوتنيك نيوز _ أفاد مصدر مطلع بأن شركة “بروج” للاستثمارات البترولية والغاز الإماراتية، في مرحلة متقدمة من المحادثات لشراء شركة تعمل في الطاقة النظيفة.

وأكد المصدر أن شركة “بروج” تجري محادثات مع شركتي “هيليوفيس” النمساوية الموردة لمعدات الطاقة الشمسية، و”ستورانرجي” الصربية، وهي شركة متخصصة في حلول الطاقة المتجددة.

وتابع المصدر، أن “بروج” المدرجة في الولايات المتحدة تهدف لحسم قرار شراء إحدى الشركتين، في الربع الثالث من العام الجاري.
هذا وأشارت الوكالة أن “بروج” و”ستورانرجي” لم تردا على الفور على طلب التعقيب، فيما امتنعت “هيليوفيس” عن التعقيب.

يذكر أن شركة “بروج” تأسست عام 2013، وهي من أكبر مالكي أصول تخزين الخام في الفجيرة، إحدى الإمارات السبع في البلاد.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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