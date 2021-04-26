أسواق المال الإماراتية تواصل ارتفاعها للجلسة الثالثة بمكاسب سوقية تتجاوز 4 مليارات درهم

فهد حسين – واصل مؤشرا أسواق المال الإماراتية ارتفاعهما للجلسة الثالثة على التوالي، ليصعد مؤشر سوق دبي المالي بختام تداولات اليوم الاثنين 0.73% وسوق أبوظبي للأوراق المالية 0.48%، بدعم من القطاعات الرئيسية، محققان مكاسب سوقية بقيمة 4.197 مليار درهم.

وربح مؤشر سوق دبي 19.23 نقطة ارتفع بهم إلى مستوى 2646.35 نقطة، بدعم من صعود 4 قطاعات رئيسية تصدرها البنوك مرتفعا 1.37% تلاه الاتصالات ثم العقارات والسلع، وسط تراجع مؤشرا التأمين والنقل والاستثمار والخدمات المالية، واستقرار قطاعات الصناعة والخدمات.

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وزاد حجم التداولات في سوق دبي اليوم، إلى 94.59 مليون سهم من 75.9 مليون سهم الجلسة السابقة، كما تضاعفت السيولة إلى 142.23 مليون درهم من سيولة قيمتها 75.14 مليون درهم الجلسة السابقة.

وحصد السوق مكاسب قيمتها 2.271 مليار درهم بارتفاع رأسماله إلى 367.05 مليار درهم بختام تداولات اليوم، من 364.779 مليار درهم الجلسة السابقة.

كما تصدر سهم ” اثمار القابضة” الأسهم التسعة الرابحين بصعوده 3.96%، فيما جاء سهم “بي اتش مباشر” على رأس الأسهم الـ11 الخاسرين بعد تراجعه 10%، فيما استقرت 8 أسهم عند نفس مستويات الجلسة السابقة.

وكان سهم “إعمار” الأنشط في تداولات سوق دبي بسيولة بلغت 31.02 مليون درهم، كما تصدر سهم “مجموعة سلامة” قائمة الأنشط تداولا بحجم 22.46 مليون سهم.

وفي المقابل، صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بختام تداولات اليوم، 0.48% إلى مستوى 6146.32 نقطة، مدعوما بالأداء الإيجابي لثلاثة قطاعات تصدرها البنوك والاتصالات.

وزادت السيولة المتداولة في السوق إلى 1.188 مليار درهم من 1.087 مليارا في جلسة الأحد، كما ارتفع حجم التداولات إلى 139.9 مليون سهما من 131.68 مليون سهم الجلسة السابقة.

وارتفعت مؤشرات 3 قطاعات بقيادة البنوك الذي صعد بنسبة 0.75% تلاه الاتصالات مرتفعا 0.65%، فيما تراجعت 5 قطاعات أخرى بقيادة الصناعة والسلع الاستهلاكية.

وحقق مؤشر أبوظبي للأوراق المالية 1.926 مليار درهم مكاسب سوقية بارتفاع رأس ماله إلى 892.938 مليار درهم بختام تعاملات اليوم الاثنين، من 891.012 مليار درهم الجلسة السابقة.

وتصدر سهم “أبوظبي الوطنية لمواد البناء” قائمة الرابحين مرتفعا 2.67%، فيما جاء سهم “راس الخيمة للتأمين” على رأس الخاسرين بتراجعه 9.84% بختام تداولات اليوم الاثنين.

وكان سهم العالمية القابضة “IHC” الأعلى سيولة بختام التداولات بقيمة 421.92 مليون درهم، كما تصدر سهم “الدار” الأسهم الأنشط تداولا بحجم تداولات بلغ 65.71 مليون سهم.