ايجيترانس تطلق برنامج حاضنة الأعمال بالشراكة مع بي مايسترو وكاش كاوز

وقعت ايجيترانس، لحلول النقل والخدمات اللوجستية، اتفاقية شراكة جديدة مع شركتين في مجال حاضنات الأعمال وهما بي مايسترو وكاش كاوز، لإطلاق وإدارة برنامج حاضنة الأعمال Egytrans Startup Factory.

وقال بيان لشركة ايجيترانس، إن الاتفاقية تأتي لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال بقطاع اللوجستيات في مصر.

Your browser does not support the video tag.

ويعتمد البرنامج على نموذج مفتوح للابتكار والذي يعد فرصة لاستغلال الخبرات والمعرفة المتوفرة لدى ايجيترانس وعدد من الخبراء من مختلف الخلفيات الذين سينضمون للبرنامج لتقديم المشورة والإرشاد لدعم نخبة من الشركات الناشئة الواعدة في مجال اللوجستيات بهدف إعادة تعريف فكرة اللوجستيات بصورتها من خلال العمل المباشر مع الشركات الناشئة التي ستقوم بطرح حلول تكنولوجية مبتكرة لتطوير هذا القطاع.

وقالت المهندسة عبير لهيطه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ايجيترانس إن الشركة تعمل منذ حوالي عامين على تفعيل هذه المبادرة بداية من تحديد أهدافها إلى إيجاد الشركاء المناسبين ثم تصميم هيكل البرنامج.

وأضافت أن أحد أهم المحفزات لهذا البرنامج هو تشجيع الابتكار في الأعمال الخاصة بنا، لذلك قررنا أن أفضل طريقة لتنفيذ ذلك هي دعم التقنيات والحلول الجديدة التي تستطيع أن تساعد على تحقيق استراتيجيتنا للنمو والتحول الرقمي.

وأشارت لهيطه إلى أن هناك الكثير من الفرص الواعدة لشركات التكنولوجيا الناشئة في مجال سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية.

وتابعت: “نظرا لكون هذا المجال معقدا بعض الشيء، لن تشكل الحلول التكنولوجية وحدها العصا السحرية لحل جميع المشاكل، بل سيتحتم علينا تصميمها بعناية لتواجه التحديات الحقيقية لهذا القطاع، وهذا ما دعا ايجيترانس للإسرار على المشاركة المباشرة في كل مراحل البرنامج ومتابعته عن كثب بدلا من الاكتفاء برعايته.”

ويتيح برنامج Egytrans Startup Factory فرصًا مهمة لجميع الأطراف، فمن ناحية ستتمكن الشركات الناشئة من زيادة الوعي بعلامتها التجارية ومصداقيتها والاستفادة من خبرة القائمين على البرنامج، ومن ناحية أخرى ستستفيد ايجيترانس بدورها من إمكانية دمج بعض الحلول الجديدة في نموذج التشغيل الخاص بها وربما توليد فرص للاستثمار في الشركات الناشئة الواعدة التي ستتخرج من البرنامج.

ومن المقرر أن يبدأ استقبال طلبات المشاركة خلال شهر مايو القادم، وسيتم اختيار حوالي 10 شركات ناشئة لخوض برنامج مكثف مدته 6 أشهر مصمم للشركات الناشئة في مرحلة البداية أو مرحلة النمو ليساعدها في تنمية أعمالها.

وسيتم من خلال البرنامج إرشاد الشركات المختارة وتوجيهها لأفضل الممارسات من منظور الأعمال والعمليات والمنتجات والتكنولوجيا، كما يهدف البرنامج لتوفير الأدوات والإطار والمعلومات والبيئة اللازمة لمساعدة الشركات الناشئة على ابتكار منتجات ذات قيمة ودعمها لبناء حلول جاهزة لسوق اللوجستيات والترويج لها.

وقال محمد منير، العضو المنتدب لشركة بي مايسترو، إن هذا البرنامج فريد من نوعه ومختلف عن معظم برامج الحاضنات المخصصة لمجال رأسي محدد.

وأضاف أن التركيز على قطاع النقل والخدمات اللوجستية سيجذب شركاء وشركات ناشئة من مختلف القطاعات نظرًا للحاجة إلى إدارة الخدمات اللوجستية وعمليات النقل الفعالة في جميع جميع مجالات الأعمال تقريبًا.

وأوضح أن هذا ما انعكس بالفعل على تصميم البرنامج بجميع جوانبه بداية من معايير اختيار المشاركين وشكل البرنامج وأسلوب الإرشاد، والتي سيتم تنظيمها جميعًا لإنتاج خدمات وحلول قابلة للتطبيق بشكل تجاري.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن ينتج عن عملية اختيار المشاركين عدد من الفرص الاستثمارية التي تستطيع تقديم حلولا للتحديات القائمة أو فتح مصادر دخل جديدة.

وقال أحمد رضا، الرئيس التنفيذي لشركة كاش كاوز: “الواقع أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية هو المجال القادم على مستوى العالم بعد مجال التكنولوجيا المالية، نظرا لما يتمتع به من إمكانيات نمو مذهلة وفرص هائلة غير مستغلة خاصة في منطقتنا.

وأشار إلى أنه إضافة إلى ذلك، فالتوقيت مناسب جدا مع نضوج التكنولوجيا المتاحة بالقدر الذي يسمح بتحويلها لتطبيقات عملية مدرة للدخل.

وتابع أن هناك تطورات جذرية من المتوقع أن تهز العديد من الصناعات التقليدية، فإن مجال النقل والخدمات اللوجستية يستطيع أيضا الاستفادة من دراسة الشركات الناشئة في مراحلها الأولى.