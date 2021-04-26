مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.74% وأحجام التداولات تسجل 984.8 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.74%، ليتداول عند مستوى 10525 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 0.17%، ليتداول عند مستوى 58.61 جنيه.

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بينما صعد مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.29%، وتراجع EGX100 بنسبة 0.29%.

وسجلت أحجام التداولات 984.816 مليون جنيه على 186 شركة من خلال 37.901 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 94 شركة مقابل ارتفاع 58 بينما لم تتغير أسعار 34.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 38.623 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 45.082 مليون جنيه، مقابل 6.459 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 35.819 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 92.863 مليون جنيه، مقابل 57.043 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 2.803 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 8.050 مليون جنيه، مقابل 5.247 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 83.4881.87% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 9.75% والعرب على 6.77% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 22.89% من تعاملات اليوم مقابل 77.10% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم الوطنية للإسكان للنقابات المهنية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 10%، تلاه سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.99%، ثم سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 8.01%.

بينما تصدر سهم النساجون الشرقيون للسجاد قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 16.20%، تلاه سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 8.75%، ثم سهم المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية بنسبة 7.66%.