صافي شرائي للأجانب بسوق الأسهم السعودية خلال أسبوع وزيادة الملكية 1.1 مليار دولار

فهد حسين – زادت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية “تداول” خلال الأسبوع الماضي، بنحو 4.19 مليارات ريال “تعادل نحو 1.1 مليار دولار”، بعد تسجيلهم صافي شراء بقيمة 847.32 مليون ريال.

وأظهر التقرير الأسبوعي لـ”تداول” الصادر اليوم الاثنين، تسجيل المستثمرين السعوديين والخليجيين صافي بيع بقيمة 640.4 مليون ريال و206.9 مليون ريال بالترتيب.

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وبلغت المشتريات الإجمالية للأجانب 3.3 مليار ريال الأسبوع الماضي تمثل 8.19% من إجمالي عمليات الشراء التي جرت على الأسهم المدرجة في المؤشر الرئيسي “تاسي”، مقابل مبيعات بقيمة 2.47 مليار ريال تجاوزت 6% من إجمالي المبيعات المسجلة في السوق.

وزادت قيمة ملكية الأجانب في سوق الأسهم السعودية إلى 251.6 مليار ريال، من 247.4 مليارا الأسبوع السابق، بزيادة ملكيتهم من الأسهم المصدرة إلى 2.63%، ومن الأسهم الحرة إلى 13.4%.

وغلب التوجه البيعي على تعاملات المستثمرين السعوديين الأسبوع الماضي؛ مسجلين 37.5 مليار ريال مثلت نحو 92.6% من إجمالي عمليات البيع التي شهدها السوق، فيما بلغت مشترياتهم الإجمالية 36.89 مليار ريال، شكلت نحو 91% من عمليات الشراء الإجمالية على الأسهم المدرجة على “تاسي”.

وسجل المستثمرون السعوديون من الأفراد صافي مبيعات بقيمة 995.4 مليون ريال؛ بعد مشتريات إجمالية بلغت 33.24 مليار ريال ومبيعات إجمالية قيمتها 34.23 مليار ريال.

أما تعاملات المؤسسات السعودية فسجلت صافي شراء بقيمة 355.04 مليون ريال، بعد مشتريات إجمالية بلغت 3.65 مليار ريال، ومبيعات إجمالية قيمتها 3.3 مليار ريال.

ونتيجة لتلك التعاملات تراجعت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين السعوديين بنحو 1.82 مليار ريال، لتصل إلى 9.277 تريليون ريال، من 9.278 تريليون ريال بنهاية الأسبوع السابق.

وتقلصت نسبة ملكية السعوديين من أسهم السوق بنهاية الأسبوع الماضي إلى 96.85% من الأسهم المصدرة، وزادت إلى 84.19% من الأسهم الحرة.

وانتهت تعاملات المستثمرين الخليجيين في “تداول” الأسبوع الماضي بصافي بيعي، بعد مشتريات إجمالية قيمتها 320.7 مليون ريال، مقابل مبيعات إجمالية قيمتها 527.6 مليون ريال.

ورغم ذلك ارتفعت حصة المستثمرين الخليجيين إلى 0.53% من الأسهم المصدرة، فيما تقلصت إلى 2.41% من الأسهم الحرة.

وزادت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الخليجيين في السوق السعودية بنحو 35.03 مليون ريال؛ لتصل 50.29 مليار ريال الأسبوع الماضي، من 50.25 مليار ريال بنهاية الأسبوع السابق.