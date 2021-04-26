سوق الأسهم السعودية ترتفع 0.87% بدعم الأداء الإيجابي لغالبية القطاعات

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فهد حسين – أغلق المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول” اليوم الاثنين، رابحا 88.58 نقطة ارتفع بهم 0.87% إلى مستوى 10231.06 نقطة بدعم من ارتفاع 17 قطاعا تصدرهم بقيادة الأدوية والسلع الرأسمالية.
وسجل السوق الرئيسي خسائر سوقية بقيمة 4 مليارات ريال بختام تداولات اليوم الاثنين، مع ارتفاع رأس المال السوقي للأسهم الـ203 المدرجة على مؤشر “تاسي” إلى 9.575 تريليون ريال من 9.579 تريليون ريال بختام جلسة أمس الأحد.
وزادت السيولة المتداولة في السوق إلى 8.9 مليار ريال من 7.48 مليارات ريال، فيما زاد حجم التداولات إلى 309.55 مليون سهما من 275.14 مليون سهم الجلسة السابقة.
وارتفع 17 قطاعا بقيادة الأدوية والسلع الرأسمالية بصعودهما 4.63% و2.54% بالترتيب، فيما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات بقيادة التطبيقات وخدمات التقنية بهبوطه 4.05%.
وتصدر سهم “الخزف السعودي” قائمة من 121 سهما الرابحين بصعوده 9.89%، فيما جاء “حلواني إخوان” على رأس 70 سهما سجلوا خسائر بتراجعه 4.31%، وكان “دار الأركان” الأكثر تداولا بعدد 35.93 مليون سهما، و”نادك” الأكثر نشاطا بسيولة تجاوزت 486 مليون ريال.
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