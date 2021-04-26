وزير النقل: نخطط لتنفيذ 2173 مشروعا بتكلفة تتخطى 1.6 تريليون جنيه

دوت الخليج – قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن هيئة السكة الحديد المصرية أصابها ما أصاب باقي مرافق وزارة النقل بسبب الإهمال والنسيان لفترات طويلة إلى أن وصلت حالتها سواء للوحدات المتحركة أو البنية الأساسية أو العنصر البشري إلى درجة منخفضة جداً من الكفاءة والجودة والأمان والسلامة.

وأضاف وزير النقل خلال عرض خطة الوزارة للسنوات العشر المقبلة على مجلس النواب اليوم الاثنين، إن هذا التردي الذي وصلت إليه مرافق السكة الحديد أدى إلى تعطل أكثر من 50% من جرارات السكة الحديد، وتوقف نشاط نقل البضائع تماماً، وعدم وجود أي قطع غيار لها.

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وأضار الوزير إلى أن 3000 عربة ركاب مر على أكثر من 50% منها 40 سنة، فضلا عن تراكم الديون على الهيئة للبنك المركزي وبنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للبترول لتصل نحو 88 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الخردة من كل الأصناف بآلاف الأطنان منتشرة في الأحواش وعلى جوانب خطوط الشبكة، مضيفا: “إذا بيعت تباع بمزادات وهمية بتراب الفلوس بالإضافة إلى عنصر بشري يحتاج إلي إعادة تأهيل علمي ونفسي وسلوكي ورفع مستوي ( صحي / فني / … ) بالإضافة إلي وجود عدد من العمال والفنيين من العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة الإثارية ولا تريد للسكة الحديد بل لمصر كلها الأمن والتنمية والسلام”.

مشروعات وزارة النقل للفترة من عام 2014 وحتى 2024

قال وزير النقل، إنه تم التخطيط لتنفيذ عدد 2173 مشروع بإجمالى تكلفة 1627مليار جنيه فى كافة القطاعات التابعة لوزارة النقل، وتم الإنتهاء من تنفيذ عدد 1456 مشروع بتكلفة 371,1مليار جنيه وجارى استكمال تنفيذ عدد 610 مشروع بتكلفة 633.2 مليار جنيه.

وأضاف أنه اعتبارا من أول يوليو المقبل من المخطط بدء تنفيذ عدد 107 مشروعات بتكلفة 617,7 مليار جنيه لتنتهى خطة تطوير قطاعات وزارة النقل فى عام 2024 من خلال عدد (10) هيئات في 6 قطاعات رئيسية هي ( الطرق والكباري – السكك الحديدية – الأنفاق – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية – النقل النهري).

وأضاف الوزير، أن مشروعات الطرق والكبارى المخططة تصل تكلفتها 464 مليار جنيه، تم تنفيذءما قيمته 269,8مليار جنيه، ويجري العمل على تنفيذ مشروعات بقيمة 111,5 مليار جنيه أخرى، كما يتبقى مشروعات بتكلفة تصل 82,7 مليار جنيه.

وأفاد الوزير بأن المشروع القومى للطرق بطول 7000 كم تصل تلكفته 175 مليار جنيه، ومحاور النيل بعدد 22 محور بتكلفة 34 مليار جنيه، وأيضاً الطرق المحلية داخل المحافظات 7,3 مليار جنيه والطرق الرئيسية 9500 كم بتكلفة 107,7 مليار جنيه والكباري العلوية والأنفاق 1000 كوبرى ونفق بتكلفة 140مليار جنيه.

وأضاف الوزير أن مشروعات الأنفاق والجر الكهربى المخططة تصل تكلفتها 837 مليار جنيه وتم تنفيذ ماقيمته 39,6 مليار جنيه منها كما يجري تنفيذ مشروعات بقيمة 431.1 مليار جنيه منها، ويتبقى حزمة مشروعات بقيمة 366,3 مليار جنيه.

واوضح الوزير أن مشروعات النقل البحرى المخططة تصل قيمتها 63 مليار جنيه، تم تنفيذ ما قيمته 15,8 مليار جنيه، منها ويجري العمل على مشروعات بقيمة 18,6 مليار جنيه، فيما يتبقى مشروعات تكلفتها 28,6مليار جنيه.

وأكد وزير النقل أن مشروعات الموانئ البرية والجافة المخطط تصل قيمتها 15 مليار جنيه ، مشيرا إلى إتمام تطوير الموانئ البرية بتكلفة 2 مليار جنيه وأنظمة المراقبة والتأمين بالموانئ البرية بتكلفة 0,5 مليار جنيه وإنشاء الموانئ الجافة والمراكز واللوجستية بتكلفة 12,5 مليار جنيه.

وفيما يخص مشروعات النقل النهري، أفاد الوزير، بأن التكلفة المخططة لها حتى عام 2024 تصل 3 مليار جنيه، تم تنفيذ ما قيمته 0,6 مليار جنيه منها ويجري العمل على تنفيذ أخرى بقيمة 1 مليار جنيه.

واكد الوزير انه تم وضع خطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التى تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولي بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع وربطهما معاً حيث ان خطة التطوير ترتكز علي خمسة محاور رئيسية (الوحدات المتحركة (جرارات – عربات) – البنية الأساسية ( السكة – المحطات – المزلقانات ) – وسائل السيطرة علي مسير القطارات ( كهربة الإشارات ) – تطوير الورش – تطوير العنصر البشري والارتقاء به)