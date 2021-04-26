النقل تبدأ تنفيذ 27 مشروعا بالسكك الحديدية مطلع يوليو بتكلفة 132 مليار جنيه

دوت الخليج – كشف المهندس كامل الوزير ، وزير النقل اليوم الاثنين لأعضاء مجلس النواب، عن خطط الوزارة لتطوير مرفق السكك الحديدية بعد استعراض خطة الوزارة كاملة لتطوير مرافق القطاع كافة.

وقال الوزير، إنه من المخطط تنفيذ عدد 257 مشروعات بقطاع السكة الحديد بتكلفة إجمالية 225 مليار جنيه حتي عام 2024، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ عدد 177 مشروعا منها بتكلفة وصلت 45 مليار جنيه، ويجري تنفيذ 53 مشروعا أخرين بإجمالى تكلفة 48 مليار جنيه.

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وأضاف وزير النقل خلال جلسة في مجلس النواب لاستعراض خطة الوزارة خلال الفترة من 2014 وحتى 2024، أنه اعتباراً من أول يوليو المقبل من المخطط البدء فى تنفيذ 27 مشروعا بقطاع السكك الحديدية بإجمالى تكلفة تقديرية 132 مليار جنيه.

وأكد الوزير انه تم التخطيط لتطوير أسطول الوحدات المتحركة بإجمالى تكلفة 53 مليار جنيه بهدف توريد جرارات جديدة ذات تكنولوجيا متطورة ومزودة بحاسب آلي للوقوف على الحالة الفنية لهذه الجرارات، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتأهيل الجرارت القديمة ذات الجدوى من إعادة التأهيل.

وأضاف كامل الوزير، في كلمته بمجلس النواب، أنه عند توليه الوزارة كان يوجد عدد 800 جرار صالح 400 جرار منها بنسبة صلاحية 50% والباقي عاطل تكفي لتسيير عدد 750 رحلة يومياً “قطارات ركاب فقط” بطاقة استيعابية 700 ألف راكب يوميا بدون نقل بضائع.

وأشار الوزير إلى التعاقد مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لتوريد عدد 110 جرار جديد (GE ) وإعادة تأهيل عدد 81 جرار بالإضافة إلى الدعم الفني لمدة (15) سنة شاملة توريد قطع الغيار بتكلفة 602 مليون دولار.

وذكر الوزير أنه تم الإنتهاء من توريد عدد 110 جرار جديد وإعادة تأهيل عدد 21 جرار ، كما تم التعاقد مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لتوريد عدد 50 جرار جديد وتحديث عدد 50 جرار هنشل وعمرة لـ 41 جرار بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة 15 سنة لعدد 141 جرار بتكلفة 466,1 مليون دولار.

وأشار الوزير إلى أنه قد تم شحن عدد 30 محرك منها إلى مصانع الشركة بالمملكة المتحدة وتم وصول 16محرك منهم إلي مصر، كما تم شحن عدد 134 موتور جر لمصانع الشركة وتم الإنتهاء من عمرة 60 موتور وتم وصول عدد 30 موتور منها إلى مصر .

ونوه بتوريد عدد 100 جرار بتمويل من بنك اعادة الإعمار والتنمية الأوروبى (EBRD) بتكلفة 290 مليون يورو ، لافتا إلى الإنتهاء من مرحلة تأهيل الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع وتم الفتح الفني والمالي للعروض المقدمة وجاري الترسية على الشركة الفائزة.

توريد عربات الركاب

وأشار الوزير إلى أن الهدف من توريد عربات جديدة هو أحدث تكنولوجيا لضمان سلامة مسير هذه العربات وتوفير الراحة للمسافرين لضمان تقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب (استلمت الوزارة وكان عندنا 3200عربة ركاب الصالح منها للتشغيل حوالي 2200 عربة بنسبة صلاحية 68% والباقي عاطل تكفي لتسيير عدد 750 رحلة يومياً.

وأضاف أن آخر عربات تم توريدها للسكة الحديد ومنها عربات النوم كانت في عام 1982 أي منذ 40 سنة تقريبا وبطاقة استيعابية 700 ألف راكب يومياً بينما كانت السكة الحديد قبل ثورة يناير 2011 تنقل مليون راكب يومياً ).

وذكر أنه تم التعاقد مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية لتوريد عدد (1300) عربة ركاب مختلفة الطرازات بتكلفة 1.016 مليار يورو ( 300 عربة أولى وثانية مكيفة – 500 عربة درجة ثالثة مكيفة – 500 عربة درجة ثالثة بتهوية ديناميكية )( تم الإنتهاء من توريد عدد 331 عربة جديدة حتى الآن .

وأشار إلى إتمام التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية لتوريد عدد ( 6 ) قطارات كاملة بعربات مكيفة بجرار ديزل شامل عقد الصيانة لمدة 7 سنوات بتكلفة 157 مليون يورو .

وصرح وزير النقل أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، قامت وزارة النقل بوضع خطة لتطوير ورفع كفاءة عربات الركاب بعدد 1223عربة عادية تنتهي جميعها نهاية العام الحالي لضمان عدم تشغيل أي عربة قديمة بخطوط الشبكة.

وأشار إلي أن ورش ( كوم أبو راضي – أبوزعبل – إيرماس) تقوم بتطوير عدد 450 عربه تم الانتهاء من 34 عربة ومصنع قادر بورش كوم أبو راضي عدد 212 عربة جاري تنفيذ العربة النموذج وورش كوم أبو راضي (عمرة) عدد 263 جاري تدبير قطع الغيار ومصنع سيماف عدد 200 عربة.

وتم الانتهاء من 115 عربة وورش المنيا الإضافية عدد 98 وتم الانتهاء من 36 عربة كما تم الإنتهاء من تطوير عدد ( 90 ) عربة أسبانى مكيفة بورش أبو راضى بالسكة الحديد وبمعرفة العاملين بالهيئة وتطوير عربات النوم وجارى التنسيق مع مصنع سيماف لتصنيع وتوريد عدد ( 200 ) عربة نوم بأحدث المواصفات العالمية وبنسبة تصنيع محلي لا تقل عن 40%، بحسب بيان للوزارة.

وأوضح الوزير أن الهدف من توريد عربات البضائع هو تعظيم نقل البضائع بالسكك الحديدية وربط شبكة السكك الحديدية بالموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية بوصلات سكك حديدية جديدة لتخفيف الضغط على شبكة الطرق (استملت الوزارة وكان عندنا 8700 عربة بضائع الصالح منها للتشغيل حوالي 4500عربة بنسبة صلاحية 52 % والباقي عاطل تكفي لنقل (4.5) مليون طن سنويا بنسبة أقل من 1 % من إجمالي النقل على المستوى القومي ولكنها كانت لا تعمل لعدم وجود جرارات كافية.

وأضاف أنه لزيادة حجم المنقول على السكك الحديدية ليصل إلى 25 مليون طن سنويا بنسبة 5 % من حجم المنقول على المستوى القومي، حيث تم التعاقد مع مصنع سيماف على تصنيع وتوريد عدد (140) عربة بضائع سطح للحاويات.

وقد تم الإنتهاء من توريد عدد 131 عربة منها وتم التعاقد على توريد عدد 75 عربة لنقل الغلال وأخيرا تم التعاقد مع مصنع سيماف لتوريد عدد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة (عدد 300 عربة كشف قلاب وهى نوعية جديدة تدخل الخدمة لأول مرة بسكك حديد مصر – 375 عربة سطح حاويات – 150 عربة صهريج – 125 عربة صندوق – 50 عربة سبنسة ) و تخصيص عدد 100جرار منها عدد 81 جرار GE الجاري إعادة تأهيلهم للعمل في قطاع نقل البضائع.

وفيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية أكد الوزير انه تم التخطيط لتنفيذ تجديدات سكة بأطوال (1418) كم + (2053) مفتاح بإجمالى تكلفة (14,2) مليار جنيه وتم الإنتهاء من تنفيذ تجديدات للسكة بطول (500) كم + (591) مفتاح بتكلفة (3,9) مليار جنيه وجارى تنفيذ اعمال تجديدات للسكة بطول (124) كم + (847) مفتاح بتكلفة (3,2) مليار جنيه ومن المخطط.

وأضاف الوزير أنه اعتبارا من أول يوليو المقبل سيتم البدء فى تنفيذ تجديدات بطول (818) كم + (712) مفتاح بتكلفة (7,6) مليار جنيه وتم توريد عدد (1) ماكينة فحص سكة بالألتراسونيك شاملة عقد صيانة لمدة 5 سنوات بمعرفة شركة بلاسر& تيريور النمساوية ، وجاري تدريب العاملين عليها بمعرفة الخبراء الأجانب.

وتقوم هذه الماكينة بفحص حالة السكك والقضبان والمفاتيح أوتوماتيكيا من خلال مسيرها على السكة بالسرعة العادية وتقديم تقرير بالحالة الفنية للسكة بالكامل وتم الإنتهاء من اتفاقية توريد عدد (4) ماكينات جديدة من شركة بلاسر النمساوية لصيانة وتجديدات السكة طبقا لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فى هذا المجال، بحسب الوزير.

وأشار الوزير إلى أنه يجري حاليا الإنتهاء من توقيع اتفاقية أخرى مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية لتوريد عدد (12) ماكينة جديدة وإعادة تأهيل عدد (30) ماكينة قديمة (ماكينات تركيب سكة – ماكينات فج سكة – ماكينات تشكيل بازلت – ماكينات دك سكة) وتم الاستعانة بعدد (3) شركات من القطاع الخاص المصري ودخلت هذا المجال لأول مرة، بالإضافة إلى شركتي الهيئة (إيجيفراي – إيرتراك) ليصل عدد الشركات العاملة في مجال تجديدات السكك إلى عدد (5) شركات.

ونوه بأنه سيتم دخول شركات أخرى من القطاع الخاص اعتبارا من 1 / 7/ 2021 للبدء في تنفيذ الخطة الجديدة.

واشار الوزير الي انه تم التخطيط لتنفيذ أعمال تحسين وإعادة تأهيل وتطوير المحطات بعدد (180) محطة وتم الإنتهاء من أعمال التحسينات وإعادة تأهيل وتطوير عدد (177) محطة بإجمالى تكلفة (1,7) مليار جنيه ، وجارى تنفيذ أعمال التحسينات لعدد (3) محطات المتبقية وجارى تنفيذ خطة عاجلة لرفع كفاءة وتأهيل عدد (80) محطة بها مشاكل وخاصة في الأرصفة لتأمين سلامة الركاب ومن المخطط البدء في تطوير ورفع كفاءة عدد (20) محطة اعتبار من 1 / 7 /2021 وجارى إنشاء محطة سكة حديد قطارات الوجه القبلي ببشتيل بتكلفة استثمارية 4,7 مليون جنيه.

وأضاف الوزير، أن تطوير المزلقانات يهدف الي تطوير منظومة التشغيل والتحكم فى المزلقانات بتزويدها بنظام تحكم يعمل أتوماتيكا عند إقتراب القطارات من المزلقانات وبدون تدخل العنصر البشرى بالإضافة إلى تطوير الاعمال المدنية لهذه المزلقانات حيث تم التخطيط لتطوير الأعمال المدنية لعدد (1102) مزلقان بالإضافة إلى تطوير نظم التحكم لعدد (1120) مزلقان وبإجمالى تكلفة (2,548) مليار جنيه وتم الإنتهاء من تطوير الأعمال المدنية لعدد (751) مزلقان ، كما تم الإنتهاء من تطوير نظم التحكم بعدد (505) مزلقان بإجمالى تكلفة (1,7) مليار جنيه وجارى تطوير الأعمال المدنية لعدد (351) مزلقان وتطوير نظم التحكم لعدد (615) مزلقان .

واشار الوزير انه تم التخطيط لرفع كفاءة أسوار السكة الحديد لتأمين مسير القطارات وعزلها عن الكتل السكنية المجاورة لها وجاري إنشاء أسوار بإجمالي أطوال (185) كم وتم وضع خطة عاجلة لاستعادة كفاءة وغلق الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية بإجمالي أطوال (275) كم وتم وضع خطة متوسطة الأجل تبدأ من 2021/7/1 لإنشاء أسوار علي جانبي خطوط الشبكة في الأماكن المأهولة بالسكان داخل المدن والقري وتم وضع خطة طويلة الأجل لإنشاء أسوار علي جانبي خطوط الشبكة بالكامل .