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وول ستريت ترتفع عند الفتح قبيل إعلان نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى

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_ فتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة على زيادة طفيفة يوم الاثنين، وذلك قبيل إعلان شركات التكنولوجيا الكبرى نتائج أعمال الربع الأول من العام في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.74 نقطة إلى 34044.23 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 4.86 نقطة بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 4185.03 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 35.57 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 14052.38 نقطة.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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