دانة غاز ونفط الهلال تستأنفان توسعة حقل في كردستان العراق

دوت الخليج – أعلنت شركة “دانة غاز” وشريكتها “نفط الهلال” استئنافهما أعمال مشروع التوسعة في حقل خور مور في إقليم كردستان العراق بالكامل.

وأفادت الشركة في بيان بأن هذا المشروع الذي تتشارك الشركتان في تشغيله بالنيابة عن ائتلاف “بيرل بتروليوم” ينطوي على ضخّ استثمار إضافي بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لزيادة إنتاج الغاز بمعدل 250 مليون قدم قياسي مكعب في اليوم لتلبية الحاجة المحلية الماسة لإمدادات الطاقة.

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وأضافت أن أعمال البناء الخاصة بالمشروع كانت قد أرجئت جراء جائحة ” كورونا” وتم استئنافها الآن استعداداً لبدء الإنتاج في أبريل 2023 ، وذلك عقب الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان .

وقال مجيد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لشركة دانة غاز، إنه بعد عام من تأخر الأعمال نتيجة للجائحة يستأنف مشروع التوسعة في “خور مور” بالكامل واستثمارنا 600 مليون دولار أمريكي لرفع مستوى إنتاج الغاز بنسبة 60% تقريباً بغضون عامين من اليوم تعزيزاً لإمدادات الكهرباء المحلية.

وأضاف: رغم التحديات التي واجهها العالم بأكمله العام الماضي تمكنّا من ضمان سلامة عملياتنا وزيادة معدلات إنتاجنا ونحن ممتنون لكل ما بذلته كوادرنا وموظفينا من جهود وللدعم القيم الذي قدمته لنا حكومة إقليم كردستان العراق.

بدوره، أشار باتريك ألمان وارد الرئيس التنفيذي لشركة “دانة غاز”، إلى تعزيز استثمار الشركة بالتعاون مع شركائها في “بيرل بتروليوم” تنميةً لقطاع الغاز في إقليم كردستان العراق.

وبموجب اتفاقية بيع الغاز التي أبرمتها “بيرل بتروليوم” مع وزارة الموارد الطبيعية التابعة لحكومة إقليم كردستان في مارس 2019 سيبيع الائتلاف إمدادات غاز إضافية تغذي محطات توليد الكهرباء بوقود أنظف منخفض التكلفة مما يعزز إمكانات إنتاج الكهرباء في إقليم كردستان العراق ويغطي الغاز الذي تنتجه الشركتان في الوقت الحالي أكثر من 80 بالمائة من عمليات إنتاج الكهرباء في الإقليم.

و يبلغ معدل الإنتاج اليومي في حقل “خور مور” 440 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي إضافة إلى 15700 برميل من المكثفات و1020 طنا من الغاز البترولي المسال أو ما مجموعه 110,400 برميل نفط مكافئ يومياً ما يجعله المشروع الأعلى إنتاجأ في الإقليم وأكبر مشروع تتولاه شركة خاصة لإنتاج الغاز وتطويره في العراق.

ونوهت الشركة بوضع خطط لتعزيز إنتاج مشروع خور مور من خلال إضافة وحدة ثانية بسعة 250 مليون قدم قياسي مكعب مما سيعمل على رفع الإنتاج الغاز الكلي للمشروع إلى نحو مليار قدم مكعب في اليوم بحلول 2024.

ويتجاوز مجموع الاستثمار في المشروع حتى اليوم ملياري دولار أمريكي بإنتاج تراكمي يزيد على 332 مليون برميل نفط مكافئ وقد أتاح استخدام الغاز في توليد الكهرباء توفير تكاليف طائلة على إقليم كردستان والعراق ككل وتحقيق منافع اقتصادية جمة للمجتمعات المحلية كما ساهم كذلك في تلافي 43 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بفضل الاستعاضة عن مصادر الوقود السائل وكان لذلك دور إيجابي في التعامل مع مشكلة تغير المناخ العالمية والحد من تلوث الهواء على المستوى المحلي.

يشار الى ان مشروع غاز كردستان تأسس في 2007 بموجب اتفاقية أبرمتها دانة غاز ونفط الهلال مع حكومة إقليم كردستان تمنحهما حقوقاً حصرية لتقييم وتطوير وإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعي من حقلي خورمور وجمجمال في كردستان العراق وفي أكتوبر 2008 بدأت أعمال الإنتاج في المحطة التي بُنِيت لتشغيل المشروع في خور مور بفترة قياسية لم تتجاوز 15 شهراً وفي 2009 شُكِّل ائتلاف بيرل بتروليوم الذي يضم دانة غاز ونفط الهلال كمساهمين انضمت إليهما لاحقاً “أو إم في” و”إم أو إل” و”آر دبليو إي” بحصة 10 بالمائة لكل منها.