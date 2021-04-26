- 1/3
- 2/3
- 3/3
العربية دوت نت – قالت الخطوط الجوية البريطانية إنها متفائلة بإعادة فتح الطيران بين الدول الأوروبية بدءا من يونيو.
ويتزايد مؤخرا عدد الدول الأوروبية التي تخفف القيود التي كانت قد فرضتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا في ظل تسارع وتيرة برامج التطعيم فيها.
وستسمح إيطاليا للمطاعم في أغلب مناطق البلاد بتقديم الطعام والشراب في الأماكن المفتوحة كما ستتم إعادة فتح أبواب مسارح وصالات عرض سينمائي.
لكن حظر التجول الليلي سيتم العمل به. وسجلت إيطاليا أكبر عدد من الوفيات بين دول الاتحاد الأوروبي بجانب تراجع اقتصادي كبير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخطوط الجوية البريطانية: متفائلون بإعادة فتح الطيران بين الدول الأوروبية في يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.