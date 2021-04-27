باسل الحيني: مصر القابضة للتأمين تعتزم تأسيس شركة جديدة في النشاط الطبي

فاروق يوسف – قال باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين إنها تعتزم تأسيس شركة جديدة في نشاط التأمين الطبي.

وأضاف الحيني، خلال احتفالية الجمعية المصرية للاستثمار المباشر التي تعقد الآن، أنه جار العمل على اقتحام مجال التمويل؛ وسيكون إما عبر تأسيس شركة جديدة في نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، أو عبر الاستحواذ على شركة قائمة بالفعل.

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وأشار أن المجموعة أسست شركة عاملة في نشاط التأمين التكافلي، ولكنها لم تحصل على الموافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن.

وتابع أن المجموعة استثمرت مؤخرًا في منصات متخصصة في مجالات التعليم والصحة، وساهمت في تأسيس صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.